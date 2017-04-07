 ''G.Saray'la anlaştık, ancak...'' – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    ''G.Saray'la anlaştık, ancak...''

    ''G.Saray'la anlaştık, ancak...''

    Eski temsilcisi Ercan, Hırvat golcünün transferinin yapılacak pazarlığa bağlı olduğunu söyledi.

    Aslan'ın transfer gündeminde olan Nikola Kalinic'in temsilcisi Doğan Ercan, "Zor ama gelmez demiyorum. Her şey yapılacak pazarlıklara bağlı" dedi. Ercan, Fiorentina'da forma giyen Hırvat golcü için ocak ayında bir Çin takımının 50 milyon euro teklif ettiğini belirterek, "Ancak satmadı. Oyuncu da gitmek istemedi. Önceki yaz biz, G.Saray'a bu transferi gerçekleştirmek için 'la anlaştık. Ancak Hamza hoca istemedi" dedi.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:51
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