 G.Saray’a İddaa’da favori şoku! – Fotomaç – 07 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    G.Saray’a İddaa’da favori şoku!

    G.Saray’a İddaa’da favori şoku!
    İddaa bahis oyunlarının kurulduğundan bu yana G.Saray-Başakşehir maçı ile birlikte bir ilk yaşanacak. Dört Büyükler'in kendi aralarında oynadığı derbiler dışında farklı bir takım 2 oranının altında favori olarak gösterildi. İddaa bahis oranlarında ligde 2. sırada şampiyonluk yarışı yapan Başakşehir 1.95'le favori olarak gösterilirken, sarıkırmızılılara 2.70'lik oran belirlendi. Beraberlik oranı ise 3.10 olarak gösterildi.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:17
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray’a İddaa’da favori şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.