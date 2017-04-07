G.Saray’a İddaa’da favori şoku!

İddaa bahis oyunlarının kurulduğundan bu yana G.Saray-Başakşehir maçı ile birlikte bir ilk yaşanacak. Dört Büyükler'in kendi aralarında oynadığı derbiler dışında farklı bir takım 2 oranının altında favori olarak gösterildi. İddaa bahis oranlarında ligde 2. sırada şampiyonluk yarışı yapan Başakşehir 1.95'le favori olarak gösterilirken, sarıkırmızılılara 2.70'lik oran belirlendi. Beraberlik oranı ise 3.10 olarak gösterildi.