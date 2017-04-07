''G.Saray ve F.Bahçe ceza almayacak''
UEFA yönetim kurulu üyeliğine seçilen TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Cimbom’a müjde verdi.
FENERBAHÇE İÇİN DE İHRAÇ BEKLEMİYORUM
Yardımcı, UEFA başkanı Ceferin ile Aziz Yıldırım'ı da görüştüreceğini belirterek, "Kur farklarında şaşmalar oldu. Bu nedenle kulüplerimizin mali toblaları UEFA'ya iyi anlatması lazım. F.Bahçe'ye de UEFA'dan bir ihraç beklemiyorum" dedi.
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:25
- Oğuzhan atıyor takipçiler izliyor
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi bir Teklif geliyorsa Bence Satilsin Iyi oyuncu ama yeri Dolmaz Ögle Bi Durum Yok Yerine necip yada Inler oynasa Bence Büyük fark olmaz
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Sorun FB De Olmak Bir türlü uyum saglamadi Besiktasta Yada GS Da olsa bence is yapardi Senol Günes varken Gol Krali oldu
- ''Terim, Mor’la birlikte gelebilir''
Toplam 4
Yorum
drogba doğru para lazım nie adam akıllı transfer yapılsın birde galatasarayı evladı kadar sever fatih terim imparator fatih terim hey cimbom hey..
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