 ''Gelin toparlanalım'' – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    ''Gelin toparlanalım''

    ''Gelin toparlanalım''

    Özbek, camiaya Tolstoy'un sözleri ile birlik çağrısı yaptı. Rus yazarın, ‘Hayat bizi 4 işlemle sınar’ örneğindeki gibi G.Saray olarak tüm süreçleri yaşadıklarını belirten Özbek: "Artık yeniden doğru yolda birleşmeliyiz. Toparlanarak hep bir ağızdan 'Şampiyonsun G.Saray' diyebilmeliyiz."

    Başkanı Dursun Özbek, kulüp dergisine yazdığı yazıda mart ayındaki mali genel kurulda yönetimlerini yüzde 75 çoğunlukla ibra eden üyelere teşekkür ederek, camiayı birlik olma çağrısı yaptı. Rus yazar Tolstoy'un 'Hayat bizi resmen dört işlemle sınar; gerçeklerle çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonunda topla kendini, der' sözlerini hatırlatan Özbek şunları kaydetti: "Galatasaray olarak tüm bu süreçleri yaşadık; yaşıyoruz. 20 yılın birikimi olarak içine düşülen finansal çıkmazla sınandık.

    ACI GERÇEKLERLE ÇARPILDIK
    Acı gerçeklerle çarpıldık. Hatta bazılarımız, aynı yolda, aynı amaç uğrunda yürürken ayrı düşüp bizi biz yapan Galatasaray değerlerinden çıkacak, Galatasaray'a zarar verecek noktaya kadar geldi. Bunu maalesef son genel kurulda da yaşanan bazı tatsız örneklerle gördük. Artık yeniden doğru yolda birleşmeliyiz. Toparlanıp tek hedefin Galatasaray'ın başarısı olduğunu hatırlamalıyız. Yönetim, sporcu, taraftar el ele, omuz omuza verip yeniden hep bir ağızdan 'Şampiyonsun Galatasaray' diyebilmeliyiz."
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:25
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