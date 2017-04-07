''Gelin toparlanalım''
Özbek, camiaya Tolstoy'un sözleri ile birlik çağrısı yaptı. Rus yazarın, ‘Hayat bizi 4 işlemle sınar’ örneğindeki gibi G.Saray olarak tüm süreçleri yaşadıklarını belirten Özbek: "Artık yeniden doğru yolda birleşmeliyiz. Toparlanarak hep bir ağızdan 'Şampiyonsun G.Saray' diyebilmeliyiz."
ACI GERÇEKLERLE ÇARPILDIK
Acı gerçeklerle çarpıldık. Hatta bazılarımız, aynı yolda, aynı amaç uğrunda yürürken ayrı düşüp bizi biz yapan Galatasaray değerlerinden çıkacak, Galatasaray'a zarar verecek noktaya kadar geldi. Bunu maalesef son genel kurulda da yaşanan bazı tatsız örneklerle gördük. Artık yeniden doğru yolda birleşmeliyiz. Toparlanıp tek hedefin Galatasaray'ın başarısı olduğunu hatırlamalıyız. Yönetim, sporcu, taraftar el ele, omuz omuza verip yeniden hep bir ağızdan 'Şampiyonsun Galatasaray' diyebilmeliyiz."
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:25
- Oğuzhan atıyor takipçiler izliyor
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi bir Teklif geliyorsa Bence Satilsin Iyi oyuncu ama yeri Dolmaz Ögle Bi Durum Yok Yerine necip yada Inler oynasa Bence Büyük fark olmaz
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Sorun FB De Olmak Bir türlü uyum saglamadi Besiktasta Yada GS Da olsa bence is yapardi Senol Günes varken Gol Krali oldu
- ''Terim, Mor’la birlikte gelebilir''
Toplam 4
Yorum
drogba doğru para lazım nie adam akıllı transfer yapılsın birde galatasarayı evladı kadar sever fatih terim imparator fatih terim hey cimbom hey..
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