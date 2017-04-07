''Gelin toparlanalım''

Başkanı, kulüp dergisine yazdığı yazıdaayındaki mali genel kurulda yönetimleriniçoğunlukla ibra eden üyelere teşekkür ederek, camiayı birlik olma çağrısı yaptı. Rus yazar'un 'Hayat bizi resmen dört işlemle sınar; gerçeklerle, ayrılıklarla, insanlıktanve sonundakendini, der' sözlerini hatırlatan Özbek şunları kaydetti: "Galatasaray olarak tüm bu süreçleri yaşadık; yaşıyoruz.birikimi olarak içine düşülen finansal çıkmazla sınandık.Acı gerçeklerle çarpıldık. Hatta bazılarımız, aynı yolda, aynı amaç uğrunda yürürken ayrı düşüp bizi biz yapan Galatasaray değerlerinden çıkacak,. Bunu maalesef son genel kurulda da yaşanan bazı tatsız örneklerle gördük. Artık yeniden doğru yolda birleşmeliyiz.tek hedefin Galatasaray'ın başarısı olduğunu hatırlamalıyız. Yönetim, sporcu, taraftar el ele, omuz omuza verip yeniden hep bir ağızdandiyebilmeliyiz."