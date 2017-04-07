 FFP’den umut taslağı – Fotomaç – 07 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    FFP’den umut taslağı

    FFP’den umut taslağı
    İcra Kurulu seçimleri için Finlandiya'ya giden Başkan Dursun Özbek'in, FFP'de görevli delegeleri etkilemeyi başardığı öğrenildi. Anlaşma gereği 2018-19'a kadar 'borçsuz' maddesine uyacakları sözü verdi. Özbek, Türkiye'ye UEFA'nın verdiği 5 maddelik 'anlaşma taslağı'yla döndü. Hukuk Kurulu'nun salı gününe kadar inceleyeceği taslak yönetim kurulu toplantısına kadar Özbek'e rapor olarak sunulacak.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    FFP’den umut taslağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.