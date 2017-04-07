Dev koreografi

Sarı-kırmızılı taraftarlar şimdiden Fenerbahçe derbisinin havasına girdi... 23 Nisan'da TT Arena'da oynanacak karşılaşma için ultrAslan'ın özel bir koreografi hazırladığı bildirildi. Dev boyutlu koreografinin büyük ses getireceği belirtiliyor. Satışa sunulan derbi biletleri büyük ilgi görüyor.