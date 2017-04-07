 Dev koreografi – Fotomaç – 07 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Dev koreografi

    Dev koreografi
    Sarı-kırmızılı taraftarlar şimdiden Fenerbahçe derbisinin havasına girdi... 23 Nisan'da TT Arena'da oynanacak karşılaşma için ultrAslan'ın özel bir koreografi hazırladığı bildirildi. Dev boyutlu koreografinin büyük ses getireceği belirtiliyor. Satışa sunulan derbi biletleri büyük ilgi görüyor.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dev koreografi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.