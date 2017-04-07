 Bruma sevinci – Fotomaç – 07 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    sevinci

    Bruma sevinci

    Portekizli yıldız dünkü idmanda takımla çalıştı.

    , Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Florya'daki antrenmanda Portekiz U21 Milli Takımı'nda sağ uyluk arka adale grubunda zorlama oluşan Armindo Bruma da takımla birlikte çalıştı. 'nın 3 hafta forma giyemeyeceği iddia edilmişti. Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda teknik ve taktik çalışmalar yapıldı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bruma sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.