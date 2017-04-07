 Brezilya’dan sürpriz konuk – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Brezilya’dan sürpriz konuk

    Brezilya’dan sürpriz konuk
    G.Saray gelecek hafta sürpriz bir konuk ağırlayacak. Bu isim; FIFA menajeri ama Brezilya 2. Lig'inde 'de sportif direktör olan Lages. Lages'le bu ziyaretinde Aslan'ın Brezilya'da izlediği oyuncuların transferi için danışmanlık mı yoksa Figueirense'yle ortaklık anlaşması mı planlandığı önümüzdeki günlerde netleşecek.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
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