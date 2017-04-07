 Başakşehir maçı Çakır’ın – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Başakşehir maçı Çakır’ın

    Başakşehir maçı Çakır’ın
    G.Saray'ın pazartesi günü M.Başakşehir'le yapacağı kritik maçın hakemi oldu. 39 kez G.Saray'ın maçlarını yöneten Çakır'la sarı-kırmızılılar, 20 galibiyet, 9 beraberlik alırken, 10 defa da yenik ayrıldı. Bu sezon Aslan, Çakır'ın yönettiği 3 maçta, G.Birliği'ni deplasmanda yenerken, F.Bahçe ve Karabükspor'a kaybetti.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:15
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