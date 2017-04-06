Tudor ile sorunu yok!
Menajeri Sneijder-Tudor krizini değerlendirdi: “Sneijder oynayamadığı için mutsuz olabilir” diyen Albers, buna karşılık yıldız ismin, G.Saray’dan ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini ifade etti.
Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, Hollandalı oyuncunun, teknik direktör Igor Tudor ile problem ya da ihtilaf yaşamadığını söyledi. Sneijder'in Adanaspor maçında yedek kalması ve maç sonrası rejenerasyon idmanını yarım bırakmasının ardından 'Hırvat hoca ile arası açık' yorumları yapılırken Albers, "Tudor ve Sneijder arasında hiçbir problem yok. Sadece Sneijder 11'de olmadığı için üzülmüş olabilir. Her oyuncu gibi Sneijder de oynamak ister. Sneijder oynayamadığı için mutsuz olabilir; ama 11'de yer almak için de bütün gücüyle çalışıyor" dedi.
KULÜP ARAMIYORUZ
Ajansspor'dan Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan ünlü menajer, yıldız oyuncunun sözleşmesinin sonuna kadar Galatasaray'da kalmak istediğini de kaydetti. Guido Albers konuyla ilgili şunları söyledi: Galatasaray'da oynamaktan, İstanbul'dan yaşamaktan son derece memnun. Gitmek gibi bir düşüncesi yok. Bizim kulüp arayışımız ya da transfer beklentimiz yok.
TEKLİF GELMEDİ
Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Wesley Sneijder'in son dönemde Amerika'ya gideceği yolunda haberler çıkarken Guido Albers, kendilerine ulaşan bir teklif olmadığını kaydetti. Albers, "Teklif olursa, talip olan kulüp önce Galatasaray'la görüşmek zorunda... Kulüp isterse o zaman biz de bir değerlendirme yaparız" diye konuştu.
KULÜP ARAMIYORUZ
Ajansspor'dan Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan ünlü menajer, yıldız oyuncunun sözleşmesinin sonuna kadar Galatasaray'da kalmak istediğini de kaydetti. Guido Albers konuyla ilgili şunları söyledi: Galatasaray'da oynamaktan, İstanbul'dan yaşamaktan son derece memnun. Gitmek gibi bir düşüncesi yok. Bizim kulüp arayışımız ya da transfer beklentimiz yok.
TEKLİF GELMEDİ
Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Wesley Sneijder'in son dönemde Amerika'ya gideceği yolunda haberler çıkarken Guido Albers, kendilerine ulaşan bir teklif olmadığını kaydetti. Albers, "Teklif olursa, talip olan kulüp önce Galatasaray'la görüşmek zorunda... Kulüp isterse o zaman biz de bir değerlendirme yaparız" diye konuştu.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
Tudor ile sorunu yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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