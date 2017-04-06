''Terim, Mor’la birlikte gelebilir''
Galatasaray'ın eski yıldızı Ümit Karan, Fatih Terim ve Emre Mor'un önümüzdeki sezon Galatasaray'a gelebileceğini söyledi.
Balıkesir'de öğrencilerle söyleşide buluşan eski sarı-kırmızılı forvet, "Emre Mor Türkiye'de oynar mı" sorusuna, "Emre Mor ancak Fatih Terim'in başında olduğu bir takıma gelebilir. Önümüzdeki sezon Fatih Terim Galatasaray'ı çalıştırabilir" şeklinde karşılık verdi.
TUDOR SEZON SONUNU ZOR GÖRÜR
Ümit Karan, Galatasaray'ın Tudor'u takımın başına getirmesinin yanlış olduğunu da savunarak, "Karabükspor hocasını devre arasında getirmesi tamamen yanlış. Dünyada sanki hoca kalmadı. Tudor sezon sonunu zor görür" dedi.
TUDOR SEZON SONUNU ZOR GÖRÜR
Ümit Karan, Galatasaray'ın Tudor'u takımın başına getirmesinin yanlış olduğunu da savunarak, "Karabükspor hocasını devre arasında getirmesi tamamen yanlış. Dünyada sanki hoca kalmadı. Tudor sezon sonunu zor görür" dedi.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hakem kırmızı kartı iptal etti
Toplam 4
Yorum
engin birakin su hakem konularini..biraz futbol oynamayi düsünün.
- Emre Mor sürprizi!
Toplam 3
Yorum
doğan e.mor falan boşver de neden hep bjk Ş.L falan diyorsunuz? düz mantık yaplım ben olsam bjk gelmem neden? her sene Ş.L FARKLI MLUBYETLERİ VAR
- Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in rakipleri belli oldu
Toplam 1
Yorum
tekin rakip kim olursa olsun fark etmez bu yıl o kupa kadıköye gelecek başka yolu yok
''Terim, Mor’la birlikte gelebilir'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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