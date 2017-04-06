Sneijder’in yerine mi?
Sneijder'in Tudor ile sorun yaşadığı şeklindeki haberlerin gölgesinde bir de transfer iddiası geldi.
Portekiz'den A Bola gazetesi, sarı-kırmızılı ekibin, İsviçre'nin Young Boys takımında forma giyen Leonardo Bertone ile ilgilendiğini ileri sürdü. Gazete, Sporting Lizbon'un Galatasaray ve Betis ile zorlu bir yarışa girdiğini kaydetti. Haberde, orta sahada hücuma dönük görev yapan 23 yaşındaki oyuncunun, yeteneklerinden de bahsedildi.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
Sneijder’in yerine mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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