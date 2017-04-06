 Sneijder’in yerine mi? – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Sneijder’in yerine mi?

    Sneijder’in yerine mi?

    Sneijder'in Tudor ile sorun yaşadığı şeklindeki haberlerin gölgesinde bir de transfer iddiası geldi.

    Portekiz'den A Bola gazetesi, sarı-kırmızılı ekibin, İsviçre'nin Young Boys takımında forma giyen Leonardo Bertone ile ilgilendiğini ileri sürdü. Gazete, Sporting Lizbon'un Galatasaray ve Betis ile zorlu bir yarışa girdiğini kaydetti. Haberde, orta sahada hücuma dönük görev yapan 23 yaşındaki oyuncunun, yeteneklerinden de bahsedildi.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:26
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