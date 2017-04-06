 ''Nazifoğlu prim almadı!'' – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    ''Nazifoğlu prim almadı!''

    ''Nazifoğlu prim almadı!''
    G.Saray, eski Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi 'nun Eren Derdiyok transferinden 50 bin dolar prim aldığı haberini yalanladı. Resmi siteden söz konusu iddiaların asılsız olduğu açıklandı.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:54
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