Korkusuz ve adil = Tudor
Futbolcunun ismine bakmıyor, çalışanı oynatıyor.
Adanaspor'u 4-0 yenen G.Saray'da Igor Tudor'un kadro tercihleri dikkat çekiyor. Hırvat hoca, henüz kendini tam ispatlayamasa da 'cesur' hamleleri ile övgü topluyor. 'Yıldızlara taviz veren' Riekerink'in aksine Hırvat hocanın formayı 'hak edene' teslim etmesi, çalışmayan oyuncuyu ismine bakmadan kesmesi, yönetimden tam destek görüyor. İşte Tudor'un o icraatları:
BRUMA&WESLEY'İ KESTİ
Daha ilk maçında sarı-kırmızılı takımın bu yıl en formda oyuncusu Bruma'yı idmandaki 'disiplinsiz davranışları' nedeniyle kadro dışı bıraktı. Jan Olde Riekerink tarafından ligde hiç yedek bırakılmayan Sneijder'i ise iki kez yedek soyundurdu.
REYİZ'İ DE KENARA ÇEKTİ
Riekerink döneminde 20 maçın 19'unda forma giyen Sabri Sarıoğlu da Tudor'un gazabına uğradı. Hırvat hoca, Rize maçında şans tanıdığı Reyiz'in performansından memnun kalmayınca sonraki 5 karşılaşmada sadece 1 kez görev verdi.
DIŞLANAN İSİMLERE ŞANS TANIDI
Bileti kesilen Aurelien Chedjou'yu yeniden savunmaya monte etti. Ancak hatalarını sürdürünce sildi ve Cavanda'yı oynattı. Riekerink'in prensi De Jong'a son iki maçta sadece 12 dakika süre verdi. Linnes ve Rodrigues'i kazandı.
BRUMA&WESLEY'İ KESTİ
Daha ilk maçında sarı-kırmızılı takımın bu yıl en formda oyuncusu Bruma'yı idmandaki 'disiplinsiz davranışları' nedeniyle kadro dışı bıraktı. Jan Olde Riekerink tarafından ligde hiç yedek bırakılmayan Sneijder'i ise iki kez yedek soyundurdu.
REYİZ'İ DE KENARA ÇEKTİ
Riekerink döneminde 20 maçın 19'unda forma giyen Sabri Sarıoğlu da Tudor'un gazabına uğradı. Hırvat hoca, Rize maçında şans tanıdığı Reyiz'in performansından memnun kalmayınca sonraki 5 karşılaşmada sadece 1 kez görev verdi.
DIŞLANAN İSİMLERE ŞANS TANIDI
Bileti kesilen Aurelien Chedjou'yu yeniden savunmaya monte etti. Ancak hatalarını sürdürünce sildi ve Cavanda'yı oynattı. Riekerink'in prensi De Jong'a son iki maçta sadece 12 dakika süre verdi. Linnes ve Rodrigues'i kazandı.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
Korkusuz ve adil = Tudor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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