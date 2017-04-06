Korkusuz ve adil = Tudor

Futbolcunun ismine bakmıyor, çalışanı oynatıyor.

Adanaspor'u 4-0 yenen G.Saray'da Igor Tudor'un kadro tercihleri dikkat çekiyor. Hırvat hoca, henüz kendini tam ispatlayamasa da 'cesur' hamleleri ile övgü topluyor. 'Yıldızlara taviz veren' Riekerink'in aksine Hırvat hocanın formayı 'hak edene' teslim etmesi, çalışmayan oyuncuyu ismine bakmadan kesmesi, yönetimden tam destek görüyor. İşte Tudor'un o icraatları:



BRUMA&WESLEY'İ KESTİ

Daha ilk maçında sarı-kırmızılı takımın bu yıl en formda oyuncusu Bruma'yı idmandaki 'disiplinsiz davranışları' nedeniyle kadro dışı bıraktı. Jan Olde Riekerink tarafından ligde hiç yedek bırakılmayan Sneijder'i ise iki kez yedek soyundurdu.



REYİZ'İ DE KENARA ÇEKTİ

Riekerink döneminde 20 maçın 19'unda forma giyen Sabri Sarıoğlu da Tudor'un gazabına uğradı. Hırvat hoca, Rize maçında şans tanıdığı Reyiz'in performansından memnun kalmayınca sonraki 5 karşılaşmada sadece 1 kez görev verdi.



DIŞLANAN İSİMLERE ŞANS TANIDI

Bileti kesilen Aurelien Chedjou'yu yeniden savunmaya monte etti. Ancak hatalarını sürdürünce sildi ve Cavanda'yı oynattı. Riekerink'in prensi De Jong'a son iki maçta sadece 12 dakika süre verdi. Linnes ve Rodrigues'i kazandı.