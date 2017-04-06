 Josue kararı – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    kararı

    Josue kararı
    Yıldızı parlayan isimler arasında yer alan Josue için gözler Galatasaray'a çevrildi. Cimbom'un, Portekizli oyuncunun, bonservisini alıp almayacağı merak konusu olurken Tudor'un yönetime bu konuyla alakalı "2-3 hafta daha bekleyelim ve karar verelim" dediği belirtildi.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
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