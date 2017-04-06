Josue kararı

Yıldızı parlayan isimler arasında yer alan Josue için gözler Galatasaray'a çevrildi. Cimbom'un, Portekizli oyuncunun, bonservisini alıp almayacağı merak konusu olurken Tudor'un yönetime bu konuyla alakalı "2-3 hafta daha bekleyelim ve karar verelim" dediği belirtildi.