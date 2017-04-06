 G.Saraylılara müjdeli haber – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    G.Saraylılara müjdeli haber

    G.Saraylılara müjdeli haber

    UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili , ’ın gelecek sezon UEFA’dan men cezası almayacağını açıkladı.

    UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili , seçim sürecini ve Türk kulüplerinin UEFA'daki durumunu hakkında bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. Seçim sürecinde herkesin birbiriyle kulis yapma peşinde olduğunu belirten Yardımcı, "Bizim için mutlu bir gün oldu. UEFA yönetimine seçildiğimiz için mutluyuz. Bundan sonraki süreçte UEFA ile kulüpler arasındaki köprü görevini göreceğiz. Önemli olan kulüplerimizin dersini iyi çalışması ve alacakları disiplin önlemleri. , Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa için önemli olduğu seçim sürecinde herkes tarafından söylendi" diye konuştu.


    "GALATASARAY'A AVRUPA'DAN MEN CEZA GELMEYECEK"
    Galatasaray'ın UEFA tarafından gelecek sezon ceza alıp, almayacağı konusunda konuşan Yardımcı, "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yapmak istediklerini ve projelerini anlatmak için UEFA'ya geldi. Atılacak adımlar konuşuldu. Galatasaray'a Avrupa'dan men ceza gelmeyecek" şeklinde konuştu.

    "CEFERİN İLE AZİZ YILDIRIM'I GÖRÜŞTÜRECEĞİM"
    UEFA Başkanı Ceferin ile Aziz Yıldırım'ı görüştüreceğini söyleyen Yardımcı,"Görüşme Finansal Fair-Play kuralları için olacak. Kur farklarında şaşmalar oldu. Bu nedenle kulüplerimizin mali tabloları UEFA'ya iyi anlatması lazım. Fenerbahçe'ye de UEFA'dan bir ihraç beklemiyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:25
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