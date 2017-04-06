 G.Saray’a ceza gelmeyecek! – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    G.Saray’a ceza gelmeyecek!

    G.Saray’a ceza gelmeyecek!

    UEFA yönetim kurulu üyeliğine seçilen TFF 1. Başkan Vekili , Cimbom’a müjde verdi.

    , bundan sonra UEFA ile kulüpler arasında köprü görevi göreceğini belirtti. "Önemli olan kulüplerimizin dersini iyi çalışması ve alacakları disiplin önlemleri. G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa için önemli olduğu seçim sürecinde herkes tarafından söylendi" diyen Yardımcı, "G.Saray Başkanı Dursun Özbek, yapmak istediklerini ve projelerini anlatmak için UEFA'ya geldi. Atılacak adımlar konuşuldu. G.Saray'a Avrupa'dan men cezası gelmeyecek" diye konuştu.

    FENERBAHÇE İÇİN DE İHRAÇ BEKLEMİYORUM
    Yardımcı, UEFA başkanı Ceferin ile Aziz Yıldırım'ı da görüştüreceğini belirterek, "Kur farklarında şaşmalar oldu. Bu nedenle kulüplerimizin mali toblaları UEFA'ya iyi anlatması lazım. F.Bahçe'ye de UEFA'dan bir ihraç beklemiyorum" dedi.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:31
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