G.Saray’a ceza gelmeyecek!
UEFA yönetim kurulu üyeliğine seçilen TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Cimbom’a müjde verdi.
Servet Yardımcı, bundan sonra UEFA ile kulüpler arasında köprü görevi göreceğini belirtti. "Önemli olan kulüplerimizin dersini iyi çalışması ve alacakları disiplin önlemleri. G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa için önemli olduğu seçim sürecinde herkes tarafından söylendi" diyen Yardımcı, "G.Saray Başkanı Dursun Özbek, yapmak istediklerini ve projelerini anlatmak için UEFA'ya geldi. Atılacak adımlar konuşuldu. G.Saray'a Avrupa'dan men cezası gelmeyecek" diye konuştu.
FENERBAHÇE İÇİN DE İHRAÇ BEKLEMİYORUM
Yardımcı, UEFA başkanı Ceferin ile Aziz Yıldırım'ı da görüştüreceğini belirterek, "Kur farklarında şaşmalar oldu. Bu nedenle kulüplerimizin mali toblaları UEFA'ya iyi anlatması lazım. F.Bahçe'ye de UEFA'dan bir ihraç beklemiyorum" dedi.
FENERBAHÇE İÇİN DE İHRAÇ BEKLEMİYORUM
Yardımcı, UEFA başkanı Ceferin ile Aziz Yıldırım'ı da görüştüreceğini belirterek, "Kur farklarında şaşmalar oldu. Bu nedenle kulüplerimizin mali toblaları UEFA'ya iyi anlatması lazım. F.Bahçe'ye de UEFA'dan bir ihraç beklemiyorum" dedi.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hakem kırmızı kartı iptal etti
Toplam 4
Yorum
engin birakin su hakem konularini..biraz futbol oynamayi düsünün.
- Emre Mor sürprizi!
Toplam 3
Yorum
doğan e.mor falan boşver de neden hep bjk Ş.L falan diyorsunuz? düz mantık yaplım ben olsam bjk gelmem neden? her sene Ş.L FARKLI MLUBYETLERİ VAR
- F.Bahçe Barça'yı devirdi
Toplam 1
Yorum
tekin rakip kim olursa olsun fark etmez bu yıl o kupa kadıköye gelecek başka yolu yok
G.Saray’a ceza gelmeyecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.