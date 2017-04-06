''Emre Mor ve Fatih Terim...''
Galatasaray'ın eski yıldızı Ümit Karan, Fatih Terim ve Emre Mor'un önümüzdeki sezon Galatasaray'a gelebileceğini söyledi.
Altıeylül Belediyesi Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun davetlisi olarak Balıkesir'e gelen Galatasaraylı eski milli futbolcu Ümit Karan öğrencilerle söyleşide buluştu. Yasin Dallı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, "Emre Mor Türkiye'de oynar mı" sorusuna yanıt veren Karan, "Emre Mor ancak Fatih Terim'in başında olduğu bir takıma gelebilir. Önümüzdeki sezon Fatih Terim Galatasaray'ı çalıştırabilir" dedi.
Teknik Direktör Igor Tudor'un Galatasaray için doğru tercih olup olmadığını da değerlendiren Ümit Karan, "Tudor Karabükspor'dan geldi ve sezon içerisinde. Bana göre Galatasaray'a yakışmayan bir hareket. Galatasaray çok büyük bir camia. Karabükspor hocasını devre arasında transfer etmesi tamamen yanlış. Dünyada sanki teknik direktör kalmadı. Tudor sezon sonunu zor görür" diye konuştu.
Teknik Direktör Igor Tudor'un Galatasaray için doğru tercih olup olmadığını da değerlendiren Ümit Karan, "Tudor Karabükspor'dan geldi ve sezon içerisinde. Bana göre Galatasaray'a yakışmayan bir hareket. Galatasaray çok büyük bir camia. Karabükspor hocasını devre arasında transfer etmesi tamamen yanlış. Dünyada sanki teknik direktör kalmadı. Tudor sezon sonunu zor görür" diye konuştu.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Şenol Güneş'in çekindiği iki Trabzonsporlu
Toplam 8
Yorum
1967 Babel Q. Defansmı yapacak Q. nın yusufa o yaptığı hareketten sonra sarı kart veren hakemlerle yenersiniz anca ama busefer hakemide yenicez.
- Derbinin hakemi Ali Palabıyık
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Yorum
kartal yinemi bu hakem
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 1
Yorum
Erzurum Gardaş Brezilyaya gitsin hiç gelmesin
''Emre Mor ve Fatih Terim...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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