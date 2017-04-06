 ''Emre Mor ve Fatih Terim...'' – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    '' ve ...''

    ''Emre Mor ve Fatih Terim...''

    Galatasaray'ın eski yıldızı , ve 'un önümüzdeki sezon Galatasaray'a gelebileceğini söyledi.

    Altıeylül Belediyesi Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun davetlisi olarak Balıkesir'e gelen Galatasaraylı eski milli futbolcu öğrencilerle söyleşide buluştu. Yasin Dallı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, " Türkiye'de oynar mı" sorusuna yanıt veren Karan, "Emre Mor ancak 'in başında olduğu bir takıma gelebilir. Önümüzdeki sezon Fatih Terim Galatasaray'ı çalıştırabilir" dedi.

    Teknik Direktör Igor Tudor'un Galatasaray için doğru tercih olup olmadığını da değerlendiren Ümit Karan, "Tudor Karabükspor'dan geldi ve sezon içerisinde. Bana göre Galatasaray'a yakışmayan bir hareket. Galatasaray çok büyük bir camia. Karabükspor hocasını devre arasında transfer etmesi tamamen yanlış. Dünyada sanki teknik direktör kalmadı. Tudor sezon sonunu zor görür" diye konuştu.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:54
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