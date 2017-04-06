Dursun Özbek camiaya seslendi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tek hedeflerinin Galatasaray'ın başarısı olması gerektiğinin altını çizerek, "Artık yeniden doğru yolda birleşmeliyiz. Yönetim, sporcu, taraftar el ele, omuz omuza verip yeniden hep bir ağızdan ‘Şampiyonsun Galatasaray’ diyebilmeliyiz" dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Mart ayında Galatasaray'ın ekonomik olarak ayrıntılı analizinin yapıldığını aktaran Özbek, "Mart ayı Galatasaray Spor Kulübü'nü yönetenler için bir yılın muhasebesinin verildiği, bir sonraki dönemin bütçesinin belirlendiği ve her konunun en ince ayrıntısına kadar ele alınıp değerlendirildiği aydır" şeklinde konuştu.
Özbek, Galatasaray Genel Kurulu'nda ibra edilmenin kendilerini ve yönetim kurulunu mutlu ettiğini ifade ederek, "Ben ve Yönetim Kurulum, 25 Mart Cumartesi günü yapılan ve yaklaşık 12 saat süren Genel Kurul'da, üyelerimizin yüzde 75 gibi bir çoğunluğu tarafından idari ve mali açıdan ibra edilmenin mutluluk ve gururunu yaşıyor, aynı oranda da sorumluluğunu taşıyoruz. Öncelikle o gün salona gelen herkese en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Ancak üyelerimizden güçlü bir Galatasaray için bir sonraki toplantıya çok daha görkemli bir katılım göstermelerini beklediğimi de özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.
"Şampiyonsun Galatasaray diyebilmeliyiz"
Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün zorlu süreçlerden geçtiğini dile getirerek, "Rus yazar ve düşünür Tolstoy der ki; 'Hayat bizi resmen dört işlemle sınar; gerçeklerle çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonunda topla kendini' der. Galatasaray olarak tüm bu süreçleri yaşadık; yaşıyoruz. 20 yılın birikimi olarak içine düşülen finansal çıkmazla sınandık. Acı gerçeklerle çarpıldık. Hatta bazılarımız, aynı yolda, aynı amaç uğrunda yürürken ayrı düşüp bizi biz yapan Galatasaray değerlerinden çıkacak, Galatasaray'a zarar verecek noktaya kadar geldi. Bunu maalesef son Genel Kurul'da da yaşadığımız bazı tatsız örneklerle gördük. Artık yeniden doğru yolda birleşmeliyiz. Toparlanıp tek hedefin Galatasaray'ın başarısı olduğunu hatırlamalıyız. Yönetim, sporcu, taraftar el ele, omuz omuza verip yeniden hep bir ağızdan 'Şampiyonsun Galatasaray' diyebilmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Özbek, Galatasaray Genel Kurulu'nda ibra edilmenin kendilerini ve yönetim kurulunu mutlu ettiğini ifade ederek, "Ben ve Yönetim Kurulum, 25 Mart Cumartesi günü yapılan ve yaklaşık 12 saat süren Genel Kurul'da, üyelerimizin yüzde 75 gibi bir çoğunluğu tarafından idari ve mali açıdan ibra edilmenin mutluluk ve gururunu yaşıyor, aynı oranda da sorumluluğunu taşıyoruz. Öncelikle o gün salona gelen herkese en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Ancak üyelerimizden güçlü bir Galatasaray için bir sonraki toplantıya çok daha görkemli bir katılım göstermelerini beklediğimi de özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.
"Şampiyonsun Galatasaray diyebilmeliyiz"
Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün zorlu süreçlerden geçtiğini dile getirerek, "Rus yazar ve düşünür Tolstoy der ki; 'Hayat bizi resmen dört işlemle sınar; gerçeklerle çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonunda topla kendini' der. Galatasaray olarak tüm bu süreçleri yaşadık; yaşıyoruz. 20 yılın birikimi olarak içine düşülen finansal çıkmazla sınandık. Acı gerçeklerle çarpıldık. Hatta bazılarımız, aynı yolda, aynı amaç uğrunda yürürken ayrı düşüp bizi biz yapan Galatasaray değerlerinden çıkacak, Galatasaray'a zarar verecek noktaya kadar geldi. Bunu maalesef son Genel Kurul'da da yaşadığımız bazı tatsız örneklerle gördük. Artık yeniden doğru yolda birleşmeliyiz. Toparlanıp tek hedefin Galatasaray'ın başarısı olduğunu hatırlamalıyız. Yönetim, sporcu, taraftar el ele, omuz omuza verip yeniden hep bir ağızdan 'Şampiyonsun Galatasaray' diyebilmeliyiz" ifadelerini kullandı.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''3-4 yıl rahatız''
Toplam 8
Yorum
ASLAN PENÇESİ 1905 BU HAFTA ÇOK ÖNEMLİ BAŞAK ŞEHİRİ YENMEK ZORUNDAYIZ.BAŞAK ŞEHİRİN ALTI ÜSTÜ EMRE BELEŞ DİR.
- ''3-4 yıl rahatız''
Toplam 8
Yorum
ASLAN PENÇESİ 1905 GALATASARAY İÇİN İKİ 1.90 LIK HIZLI GOLCÜ BULUN.LİBERO BULUN,ORTASAHA USTASI BULUN.DEFANSA UZUN OYUNCU ALIN.
- Şenol Güneş'in çekindiği iki Trabzonsporlu
Toplam 4
Yorum
atogen Herkes golcülerden çekinir, biz ise beklerden...
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