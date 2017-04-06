Durmak nedir bilmez
Rodrigues, Tudor’u anlattı: Çok profesyonel biri. Genç olduğu için de kazanmaya çok aç. İyi bir karaktere sahip, iyi bir insan.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde PAOK'tan kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, Igor Tudor'un başarılı olacağına gönülden inandığını ifade etti.
Adanaspor maçındaki performansı ve attığı golle büyük beğeni toplayan Portekizli oyuncu, Tudor'ın çok iyi bir hoca olduğunu belirterek, "İlk senemde Tudor ile PAOK'ta beraberdik. Futbol mantalitesinde 'durmak' diye bir kavram yok. Onun takımında sürekli çok çalışmalısınız. Çok profesyonel biri. Aynı zamanda genç olduğu için de kazanmaya çok aç. İyi bir karaktere sahip. Onun hakkında konuşmak için tanımanız gerekiyor. İyi bir insan. Kendisi ile hiçbir zaman problem yaşamadım. Beni de sevdiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
GÖZÜ AVRUPA'DA
Süper Lig'de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi umudu belirirken Rodrigues bu konuda, "Birinci önceliğim burada şampiyonluk kazanmak ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamak da harika olur" ifadesini kullandı.
Adanaspor maçındaki performansı ve attığı golle büyük beğeni toplayan Portekizli oyuncu, Tudor'ın çok iyi bir hoca olduğunu belirterek, "İlk senemde Tudor ile PAOK'ta beraberdik. Futbol mantalitesinde 'durmak' diye bir kavram yok. Onun takımında sürekli çok çalışmalısınız. Çok profesyonel biri. Aynı zamanda genç olduğu için de kazanmaya çok aç. İyi bir karaktere sahip. Onun hakkında konuşmak için tanımanız gerekiyor. İyi bir insan. Kendisi ile hiçbir zaman problem yaşamadım. Beni de sevdiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
GÖZÜ AVRUPA'DA
Süper Lig'de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi umudu belirirken Rodrigues bu konuda, "Birinci önceliğim burada şampiyonluk kazanmak ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamak da harika olur" ifadesini kullandı.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
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