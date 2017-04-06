Derbiye hücum

Konu Fenerbahçe olunca biletler kapışılmaya başladı.

Adanaspor karşısında tribünleri boş bırakan Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için sıraya girdi. Turuncu-beyazlı takım karşısında alınan galibiyet ve ortaya konulan istekli futbol, sarı-kırmızılıları harekete geçirirken dün satışa sunulan derbi biletlerinin büyük ilgi gördüğü ifade edildi. 23 Nisan Pazar günü, TT Arena'da oynanacak karşılaşmanın biletleri 107, 135, 162, 215, 290, 365 ve 415 liradan satılıyor. Genel satış ise yarın saat 11.00'den itibaren başlayacak.