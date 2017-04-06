Derbiye hücum
Konu Fenerbahçe olunca biletler kapışılmaya başladı.
Adanaspor karşısında tribünleri boş bırakan Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için sıraya girdi. Turuncu-beyazlı takım karşısında alınan galibiyet ve ortaya konulan istekli futbol, sarı-kırmızılıları harekete geçirirken dün satışa sunulan derbi biletlerinin büyük ilgi gördüğü ifade edildi. 23 Nisan Pazar günü, TT Arena'da oynanacak karşılaşmanın biletleri 107, 135, 162, 215, 290, 365 ve 415 liradan satılıyor. Genel satış ise yarın saat 11.00'den itibaren başlayacak.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
Derbiye hücum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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