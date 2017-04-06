 Atiba(!) kapışması – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Atiba(!) kapışması

    Atiba(!) kapışması

    Kanadalı yıldıza benzetilen Azubuike devleri peşine taktı.

    'da oynadığı başarılı futbol ile dikkatleri üzerine çeken ve 'Genç Atiba' lakabı takılan Azubuike Godson Okechukwu İstanbul takımlarının radarına girdi. 2015 yaz transfer döneminde sadece 50 Bin euro bonservis bedeli ile transfer edilen 19 yaşındaki genç yetenek için Galatasaray, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın şimdiden Yeni Malatyaspor'un kapasını çaldıkları, para ve bedelsiz oyuncu desteği vererek transferi gerçekleştirmek istedikleri öğrenildi.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:52
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