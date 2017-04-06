Atiba(!) kapışması
Kanadalı yıldıza benzetilen Azubuike devleri peşine taktı.
Yeni Malatyaspor'da oynadığı başarılı futbol ile dikkatleri üzerine çeken ve 'Genç Atiba' lakabı takılan Azubuike Godson Okechukwu İstanbul takımlarının radarına girdi. 2015 yaz transfer döneminde sadece 50 Bin euro bonservis bedeli ile transfer edilen 19 yaşındaki genç yetenek için Galatasaray, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın şimdiden Yeni Malatyaspor'un kapasını çaldıkları, para ve bedelsiz oyuncu desteği vererek transferi gerçekleştirmek istedikleri öğrenildi.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
Atiba(!) kapışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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