''3-4 yıl rahatız''
Dursun Özbek, Finansal Fair Play konusunda garanti verdi. Helsinki’de UEFA yetkilileri ile görüştüğünü belirten Özbek, “UEFA ile yeni bir anlaşma yapacağız. G.Saray önümüzdeki 3-4 yılını FFP açısından çok daha rahat geçirecek” dedi.
Kulübün yüksek borcu nedeniyle önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma konusunda hala tedirgin olan Galatasaray camiasına, başkan Dursun Özbek'ten müjde geldi. UEFA yönetim kurulunun yeni üye seçimi için Helsinki'ye giden Özbek, dönüşte yaptığı açıklamada, "UEFA yetkilileri ile görüştüm. Son derece memnun oldular. 2018-19 sezonundan itibaren UEFA ile bir anlaşma yapmak istiyorum" dedi. Bir daha geçmişte Galatasaray'ın yaşadığı travmaları tekrar yaşamamak için UEFA ile omuz omuza yol haritası yaptıklarını belirten Özbek şöyle konuştu:
EYLÜL-EKİM'DE İMZALARIZ
"Önümüzdeki dönemde Galatasaray bir daha geçmişteki gibi turnuvalardan men gibi herhangi bir şey yaşamayacak. UEFA yetkilileri ile önümüzdeki dönemde yapacağımız anlaşmanın ön görüşmesini yaptık. Zannediyorum eylül, ekim gibi tekrar bu anlaşmayı yapmak suretiyle Galatasaray önümüzdeki 3-4 yılını çok daha rahat, Finansal Fair Play açısından çok daha uygun bir şekilde geçirecek."
SINIRLARA UYUN
UEFA'nın Özbek'ten gelecek sezon da gelir gider dengesine dikkat edilmesini ve transferde limitlerin aşılmamasını istediği belirlendi.
G.SARAY'SIZ AVRUPA OLMAZ
UEFA yetkililerinin, Dursun Özbek'e 'Kriterlere uyun, Avrupa'yı G.Saray'sız bırakmayın' dediği bildirildi.
DOĞRU YOLDASINIZ
UEFA, Dursun Özbek'i bu sezon kriterlere uyulması ve zararın azaltılması nedeniyle kutladığı öğrenildi. FFP uzmanlarının, "Önceki yönetim yaptığımız uyarılara kulak asmamıştı... Siz tabloyu toparlamaya başladınız. Ancak unutmayın hala sıkı kontrol altındasınız. Mali disiplinden sapmazsanız ceza almazsınız" dediği ifade edildi.
EYLÜL-EKİM'DE İMZALARIZ
"Önümüzdeki dönemde Galatasaray bir daha geçmişteki gibi turnuvalardan men gibi herhangi bir şey yaşamayacak. UEFA yetkilileri ile önümüzdeki dönemde yapacağımız anlaşmanın ön görüşmesini yaptık. Zannediyorum eylül, ekim gibi tekrar bu anlaşmayı yapmak suretiyle Galatasaray önümüzdeki 3-4 yılını çok daha rahat, Finansal Fair Play açısından çok daha uygun bir şekilde geçirecek."
SINIRLARA UYUN
UEFA'nın Özbek'ten gelecek sezon da gelir gider dengesine dikkat edilmesini ve transferde limitlerin aşılmamasını istediği belirlendi.
G.SARAY'SIZ AVRUPA OLMAZ
UEFA yetkililerinin, Dursun Özbek'e 'Kriterlere uyun, Avrupa'yı G.Saray'sız bırakmayın' dediği bildirildi.
DOĞRU YOLDASINIZ
UEFA, Dursun Özbek'i bu sezon kriterlere uyulması ve zararın azaltılması nedeniyle kutladığı öğrenildi. FFP uzmanlarının, "Önceki yönetim yaptığımız uyarılara kulak asmamıştı... Siz tabloyu toparlamaya başladınız. Ancak unutmayın hala sıkı kontrol altındasınız. Mali disiplinden sapmazsanız ceza almazsınız" dediği ifade edildi.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
''3-4 yıl rahatız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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