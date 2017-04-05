 Selçuk çok değişti – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Selçuk çok değişti

    Selçuk çok değişti
    Hollandalı hakimiyetinin sona ermesi en çok Selçuk İnan'ı rahatlattı. Riekerink'in varlığında hocasının etki altında kaldığını düşünen ve aktif rol alamayan tecrübeli oyuncu, Tudor ile kendine geldi. Son 4 maçta 4 gol, 2 asistle oynayarak skorer yanını yeniden ortaya çıkardı. Ayrıca 2 gol, 1 asist ile oynadığı Adana maçında kenara alınmasını bile önemsemedi, koşarak kulübeye geldi.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:28
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