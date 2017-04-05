Selçuk çok değişti

Hollandalı hakimiyetinin sona ermesi en çok Selçuk İnan'ı rahatlattı. Riekerink'in varlığında hocasının etki altında kaldığını düşünen ve aktif rol alamayan tecrübeli oyuncu, Tudor ile kendine geldi. Son 4 maçta 4 gol, 2 asistle oynayarak skorer yanını yeniden ortaya çıkardı. Ayrıca 2 gol, 1 asist ile oynadığı Adana maçında kenara alınmasını bile önemsemedi, koşarak kulübeye geldi.