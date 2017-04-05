Operasyon başladı!

Tudor’un raporu doğrultusunda stoper arayışlarını sürdüren G.Saray’ın ilk tercihi Aderlan Santos... Hücum hattı için de gündem Rodrigo Lima.

Gelecek sezonun kadrosu için düğmeye basan Galatasaray'da isimler de ortaya çıkmaya başladı. Teknik direktör Igor Tudor'un raporu doğrultusunda çalışan sarı-kırmızılılar, stoper transferinde hedefini belirledi. Valencia'da fazla forma şansı bulamayan Aderlan Santos'u listeye alan Aslan, bu oyuncu için girişimlere başladı. G.Saraylı yöneticilerin, 27 yaşındaki savunmacının bonservisine 6 milyon Euro isteyen İspanyol ekibiyle temaslarını sürdürdüğü iddia edildi.



Hücum hattına da takviye yapmak isteyen G.Saray, Rodrigo Lima'ya kanca attı. Uzun yıllar Braga ve Benfica'da forma giyen 33 yaşındaki golcünün de sarı-kırmızılılara sıcak baktığı belirtildi. Brezilyalı yıldız, iki sezondur Al Ahli'de forma giyiyor.