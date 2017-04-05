 Martinez G.Saray'a! – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Martinez G.Saray'a!

    Martinez G.Saray'a!
    İspanyol AS Gazetesi direktörlerinden Jorge Garcia, dün önemli bir iddiada bulundu. Radyospor'a bağlanan Garcia, 2015-2016 sezonunda Atletico Madrid forması giyen, geçtiğimiz sezondan bu yana da Çin'de Guangzhou'da oynayan 'in G.Saray'a gidebileceğini söyledi. 30 yaşındaki forvetin Çin'den ayrılmak istediğini ve sarı-kırmızılıları da istediğini vurguladı.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:34
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