''Kimsenin yeri garanti değil!''
3’lü defans inadından vazgeçen genç hoca, kendisine ayak direyen Wesley Sneijder ve De Jong’u kulübeye çekti. Adana karşısında, mücadele gücü yüksek, çok koşan bir takım sahaya sürdü; 4-0'lık galibiyet ve umut vaat eden oyun çıktı ortaya.
ŞAMPİYONLAR LİGİ IŞIĞI YANDI
Maç yapmadan geçilen haftada takıma kondisyon ve güç depolayan Tudor, Adana karşısında yaptığı değişikliklerin ve çalışmaların karşılığını aldı. Büyük bir dönüşüm geçiren, Podolski, Rodrigues ve Selçuk'un (2) golleriyle farka koşan Galatasaray, 5 maç sonra en iyi futbolunu ortaya koydu. Taraftarlar uzun bir aradan sonra sarı-kırmızılı takımı büyük bir keyifle seyrederken Başakşehir maçı öncesi ikincilik için umutlar da tazelenmiş oldu.
MESAJINI VERDİ: KİMSENİN YERİ GARANTİ DEĞİL
Adana maçında istediğini alan Igor Tudor, takım tercihinin sorulması üzerine, "Kimsenin yeri garanti değil. Antrenman performansı benim birinci önceliğimdir. İdmanlarda kim iyi oynar, en iyi mücadeleyi gösterirse o sahada olur" diyerek kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını ifade etti.
FORVETTE YENİ İKİLİ
Tudor'un Adanaspor maçındaki en büyük değişikliklerinden birisi de çift forvete dönüp Eren Derdiyok ve Lukas Podolski'yi birlikte oynatmasıydı. Eren gol pozisyonlarında şanssızdı ama Podolski, onun yarattığı boşlukları iyi değerlendirdi. İki oyuncu da bol miktarda pozisyona girdi. Uzaktan şutlarıyla nam salan Alman oyuncu, Adana karşısında kafasını çalıştırdı ve golünü atmayı ihmal etmedi.
NÖBET DEĞİŞİMİ
Tudor ile bazı oyuncular çıkışa geçerken Riekerink döneminde parlayan bazı isimlerse gözden düştü. Özellikle 'Niye alındı' denilen Josue ve Cavanda patlama yaparken Linnes, Rodrigues ile birlikte bu sezon takımın en iyilerinden Yasin de onlara eşlik etti. Sneijder ve De Jong ile birlikte Hakan Balta, Sabri, Sinan ve Tolga ise şimdilik Tudor'un gözüne giremedi, kulübeye hapsoldu.
Bülent CAN
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:25
- 22 gün içinde 5 zorlu sınav
Toplam 5
Yorum
SERGEN Gs ve Fb rakip degil bence gs ile 10 puan fark var cunku ikili averaj durumu. Gs fb maci berabere biter. Basaksehir Gs a yenilir.
- "Süper Lig, Hırvatistan liginden heyecanlı"
Toplam 1
Yorum
nediyorlabu kıyasladığın lig türkiye ligi 871,85 mil. € bu da hırvat ligi değeri 170,28 mil. €
- Kartal’da rekor kırarım
Toplam 27
Yorum
beko gomez yerine mandzukic alınmalı.gomez gittiginden beri çok çantada keklik gibi kgöründük onun için.şuanda beşiktaşı cepte olarak görüyor
''Kimsenin yeri garanti değil!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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