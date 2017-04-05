Olaylı bir şekildeyerine getirilen ancak takımı harekete geçirmeyi başaramayan, milli aradaköklü değişikliklere imza attı ve Adanaspor maçında da bunun karşılığını fazlasıyla aldı. Bir hafta boyunca yardımcılarıyla birliktetam gün mesai yapan Hırvat hoca, öncelikle,maçındaki kötü futbolun ardından 3'lü savunmadan vazgeçme kararı aldı.oyuncular olmadan 3'lü defans oynamamamız gerektiğini,maçında acı bir deneyimle anladım" diyen başarılı çalıştırıcı, ikinci operasyonu, geldiği günden bu yana kendisine karşı tavırlı olduğunu düşündüğü ve antrenmanlarda istenileni veremeyenvekenara çekti.Maç yapmadan geçilen haftada takıma kondisyon ve güç depolayan Tudor,karşısında yaptığı değişikliklerin ve çalışmaların karşılığını aldı. Büyük bir dönüşüm geçiren,vegolleriyle farka koşan Galatasaray, 5 maç sonra en iyi futbolunu ortaya koydu. Taraftarlar uzun bir aradan sonra sarı-kırmızılı takımı büyük bir keyifle seyrederkenmaçı öncesi ikincilik için umutlar da tazelenmiş oldu.Adana maçında istediğini alan, takım tercihinin sorulması üzerine, "Kimsenin yeri garanti değil. Antrenman performansı benim birinci önceliğimdir. İdmanlarda kim iyi oynar, en iyi mücadeleyi gösterirse o sahada olur" diyerek kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını ifade etti.Tudor'un Adanaspor maçındaki en büyük değişikliklerinden birisi de çift forvete dönüpvebirlikte oynatmasıydı. Eren gol pozisyonlarında şanssızdı ama Podolski, onun yarattığı boşlukları iyi değerlendirdi. İki oyuncu da bol miktarda pozisyona girdi. Uzaktan şutlarıyla nam salan Alman oyuncu,karşısında kafasını çalıştırdı ve golünü atmayı ihmal etmedi.Tudor ile bazı oyuncular çıkışa geçerkendöneminde parlayan bazı isimlerse gözden düştü. Özellikle 'Niye alındı' denilenvepatlama yaparkenile birlikte bu sezon takımın en iyilerindende onlara eşlik etti.veile birlikteveise şimdilikgözüne giremedi, kulübeye hapsoldu.