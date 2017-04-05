"Her şey G.Saray için daha iyi olacak"
UEFA yönetim kuruluna yeni üyelerin seçimini fırsat bilen ve Galatasaray kulübü adına Helsinki'de bulunan Dursun Özbek, UEFA Başkanı Ceferin ile görüşerek; "Her şey Galatasaray için daha iyi olacak" şeklinde konuştu.
Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 22.50 sıralarında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Galatasaray Spor Kulubü Başkanı Dursun Özbek açıklamada bulunarak şunları söyledi:
"Helsinki'de biliyorsunuz. Seçimler var şimdi. UEFA yönetim kurulu seçimleri var. Dolayısı ile herkes orada. Bende bunu fırsat bilerek UEFA yetkilileri ile görüşmek üzere Helsinki'ye gittim. Dolayısı ile oradaki görüşmelerimizin esası faynışıl fair play dolayı önümüzdeki 2018 -2019 sezonundan itibaren anlaşma yapmak üzere yetkililerle bazı görüşmelerimiz daha önce vardı. Onların devamı olarak dolayısı ile önümüzdeki yıllarda Galatasaray'ın finansal fair play'den çektiği sıkıntıları çekmemesi için bu görüşmeler gerekiyordu. Bu çalışmalar devam edecek. Her şey Galatasaray için daha iyi olacak. Son derece olumlu görüşmeler oldu. Bundan sonra UEFA yetkilileri ile iki üç ayda bir rutin UEFA yetkilileri ile bir araya geleceğiz."
"Helsinki'de biliyorsunuz. Seçimler var şimdi. UEFA yönetim kurulu seçimleri var. Dolayısı ile herkes orada. Bende bunu fırsat bilerek UEFA yetkilileri ile görüşmek üzere Helsinki'ye gittim. Dolayısı ile oradaki görüşmelerimizin esası faynışıl fair play dolayı önümüzdeki 2018 -2019 sezonundan itibaren anlaşma yapmak üzere yetkililerle bazı görüşmelerimiz daha önce vardı. Onların devamı olarak dolayısı ile önümüzdeki yıllarda Galatasaray'ın finansal fair play'den çektiği sıkıntıları çekmemesi için bu görüşmeler gerekiyordu. Bu çalışmalar devam edecek. Her şey Galatasaray için daha iyi olacak. Son derece olumlu görüşmeler oldu. Bundan sonra UEFA yetkilileri ile iki üç ayda bir rutin UEFA yetkilileri ile bir araya geleceğiz."
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Selçuk çok değişti
Toplam 3
Yorum
özgür selçukta düzelme var cesaret geldi
- Emir büyük yerden!
Toplam 2
Yorum
sdf sdf basiretsiz beceriksiz yönetimhep zararsınız heeepp
- ''G.Saray'a gol atmak gibisi yok''
Toplam 1
Yorum
özgür vitrine cıkacak manken gs a gol at piyasa yap fb umurunda değil uzak yerlere sakatım diye gitme paraları cebe indir
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