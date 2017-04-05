Galatasaray zorlu Almanya deplasmanında

Ligdeki son iki maçında Darüşşafaka Doğuş ve Baskonia'ya yenilen sarı-kırmızılı ekip, Brose Bamberg önünde galip gelmek için mücadele verecek.

Bu karşılaşma öncesi 10'ar galibiyet ile 19'ar yenilgileri bulunan iki takımdan Brose Bamberg 12. ve Galatasaray Odeabank ise 13. sırada yer alıyor.

Bamberg kentindeki Brose Arena'da oynanacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.