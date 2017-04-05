Galatasaray zorlu Almanya deplasmanında
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. ve son haftasında Alman ekibi Brose Bamberg'le deplasmanda karşılaşacak.
Bu karşılaşma öncesi 10'ar galibiyet ile 19'ar yenilgileri bulunan iki takımdan Brose Bamberg 12. ve Galatasaray Odeabank ise 13. sırada yer alıyor.
Bamberg kentindeki Brose Arena'da oynanacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:58
- Hatalarımı biliyorum
Toplam 4
Yorum
PALA61 TEK EKSİĞİN ADAM GEÇMEYE ÇALIŞMAN,BIRAK ADAM GEÇMEYİ O HIZDAYKEN ETKİLİ BİR PAS VER YETER ,GERİSİ KENDİLİĞİNDEN GELİR
- Yokuşlu’dan anlamlı hareket
Toplam 3
Yorum
reis adammsın addaaam
- ''Fatih Terim Zico'dan iyi''
Toplam 10
Yorum
CANARİES BENCE İRONİ YAPMIŞ YADA ŞAKA DİMİ ?
Galatasaray zorlu Almanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.