 ''Düşmana vurur gibi!'' – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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HEPSİ
    05 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ''Düşmana vurur gibi!''

    ''Düşmana vurur gibi!''

    , Adana karşısında fırtına gibi eserken bir de herkesi mest eden bir gol attı. Rodrigues etkili performansı taraftarları da coşturdu.

    İşte taraftarların yazdığı o coşkulu yorumlar:

    - düşmana vurur gibi vurdu topa...
    -Rodrigues'i Abdul Kader Keita'ya benzetiyorum.
    -Harika oynuyor. Adeta Alev Alev Yanıyor!
    -Rodrigues topu sürerken futbol güzelleşiyor.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:35
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