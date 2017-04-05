 Bruma’dan müjde – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    ’dan müjde

    Bruma’dan müjde
    Portekiz U21 Takımı'ndan sakat dönen Bruma'dan sevindirici haber geldi. Adanaspor karşısında forma giyemeyen yıldız futbolcunun, gelecek hafta Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada sahada olması bekleniyor. Adalesinde orta düzeyde zorlanma bulunan Bruma'nın tedavisi sürerken, pazartesi günü oynanacak müsabakada forma giyebileceği belirtildi.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:30
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