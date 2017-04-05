 Aslan’ın gözü İngiltere’de! – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Aslan’ın gözü İngiltere’de!

    Aslan’ın gözü İngiltere’de!

    Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği yıldızlardan haber var...

    , 'ın listesinde olan stoperler ve geçtiğimiz sezon kiralık oynattığı 'i gönderilecekler listesine koydu. Bu sezon Valencia'da kiralık oynayan Mangala, 25 maça çıkarken, Denayer de İngiliz ekibi Sunderland ile 23 resmi karşılaşmada forma giydi.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:29
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