 Yalman’ın yeri doldu – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Yalman’ın yeri doldu

    Yalman’ın yeri doldu
    G.Saray'da Sportif AŞ'den istifa eden 'ın yerine seçildi. KAP'a yapılan açıklamada, "Taylan'ın toplanacak ilk kongrede kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verildi" denildi.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:59
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