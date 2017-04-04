 Wes tuvalette hocam! – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Wes tuvalette hocam!

    Wes tuvalette hocam!

    Yedek bıraktığı Sneijder’i fark açılınca oyuna almak isteyen İgor Tudor, oyuncusunu ısınırken göremeyince “Wes nerede?” diye sordu, “Tuvalete gitti” cevabını aldı.

    'i radikal bir kararla yedek kulübesinde oturtan teknik direktör fark açılınca Hollandalı yıldızı oyuna sokmak istedi. Tudor ısınan oyunculara doğru döndü ancak Sneijder'i göremeyince "Nerede?" diye sorup aramaya başladı. Sinan Gümüş, Sneijder'in tuvalete gittiği tercüman Mert Çetin'e işaret etti. Tuvaletten döner dönmez eşofmanlarını çıkaran Sneijder 68.dakikada Semih'in yerine oyuna girdi. Bu arada Tudor, maç öncesinde Sneijder'i neden 11'e almadığını açıkladı. Hırvat hoca, soru üzerine "Çok çok önemli maç bizi bekliyor. Kazamamız gerekiyor. Kim oynuyor, oynamıyor konusuna gelirsek... Antrenmanların sonunda aldığımız bir karar. Takımın en iyi 11'inin bu olduğunu düşündüğümüz için böyle bir karar aldık" ifadelerini kullandı.



    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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