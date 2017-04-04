Wes tuvalette hocam!
Yedek bıraktığı Sneijder’i fark açılınca oyuna almak isteyen İgor Tudor, oyuncusunu ısınırken göremeyince “Wes nerede?” diye sordu, “Tuvalete gitti” cevabını aldı.
Wesley Sneijder'i radikal bir kararla yedek kulübesinde oturtan teknik direktör Igor Tudor fark açılınca Hollandalı yıldızı oyuna sokmak istedi. Tudor ısınan oyunculara doğru döndü ancak Sneijder'i göremeyince "Nerede?" diye sorup aramaya başladı. Sinan Gümüş, Sneijder'in tuvalete gittiği tercüman Mert Çetin'e işaret etti. Tuvaletten döner dönmez eşofmanlarını çıkaran Sneijder 68.dakikada Semih'in yerine oyuna girdi. Bu arada Tudor, maç öncesinde Sneijder'i neden 11'e almadığını açıkladı. Hırvat hoca, soru üzerine "Çok çok önemli maç bizi bekliyor. Kazamamız gerekiyor. Kim oynuyor, oynamıyor konusuna gelirsek... Antrenmanların sonunda aldığımız bir karar. Takımın en iyi 11'inin bu olduğunu düşündüğümüz için böyle bir karar aldık" ifadelerini kullandı.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
Toplam 1
Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
Toplam 12
Yorum
sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
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