Türkiye'nin gündemindeki isim konuştu

Türkiye'nin ilk kadın saha komiseri olan Sevgi Yalçın, Galatasaray-Adanaspor maçında özellikle değişiklik ve ek sürelerin gösterildiği anlarda saha kenarındaki görüntüsüyle objektiflere takılırken sosyal medyada gündem oldu. Yayıncı kuruluş da 62 yaşındaki saha komiseri Sevgi Yalçın'ın görüntüsünü zaman zaman ekrana taşıdı. 25 yıldır bu mesleği yapan Yalçın'ın oğlu Volkan Yalçın eski hakem, kızı Bihter Yalçın Türkalp ise hakem gözlemcisi.

Ailecek Futbolun içinde olan ve Türk Futbolunun "Sevgi Ablası" Doğan Haber Ajansı'na neden bu mesleği seçtiğini ve çeyrek asırlık geçmişini anlattı.



Türkiye'nin ilk bayan saha komiseri Sevgi Yalçın röportaja şu sözlerle başladı:

"1955 Nevşehir doğumluyum. iki kız bir erkek annesiyim. 25 yıldır saha komiserliği yapmaktayım. 1989-2000 yılları arasında Futbol Hakemleri Derneği'nde çalışırken, oradaki bir Saha Komiserleri Derneği başkanıyla tanıştım ve 92 yılında saha komiserliğine başladım ve Türkiye'nin ilk bayan saha komiseriyim."



Kadın olarak sahalarda zorlanıp zorlanmadığı sorulan Sevgi Yalçın; "Bizim için çok kolay, çok rahatız. Sevgi ve saygı ile karşılıyorlar beni. Şiddet ve küfürü bizim maçlarda görmüyoruz. Bir erkeğe yapılanla bir kadına yapılan çok farklı. Bize gerçekten çok fazla yardımcı oluyorlar. Futbolcularla olsun, temsilcilerimizle olsun, 4'üncü hakemimizle olsun çok iyiydik. Bana bütün konularda yardımcı oldular, ben de yardımcı oldum. Kulüp Başkanları ve yöneticiler, bizi gördüğü zaman ablam hoş geldin, ablam buyur diyorlar" şeklinde cevap veriyor.



"BİNLERCE MAÇA ÇIKTIM AMA HER SEFERİNDE AYNI HEYECANI YAŞIYORUM"

25 yıldır futbol sahalarında komiserlik yapan Sevgi Yalçın 35'inci Süper Lig maçına çıkmış. Amatör maç da olsa, profesyonelde de olsa evden çıkarken aynı heyecanı duyduğunu belirten Sevgi Yalçın, "Her zaman güzel tepkiler alıyorum. Son maçtan sonra ise beni sürekli arayarak meşhur oldun diye konuştular. Ben bu işi 25 senedir yapıyorum, niye meşhur oldum dedim. Binlerce amatör maça, yüzlerce profesyonel maça çıktım. 35 Süper Lig maçına çıktım. 5-6 defa derbi maça çıktım. Ama ilk defa eşarpla çıktığım için sanırım dikkat çekti ve sosyal medyada , her yerde beni yazmışlar"



"O OLAYI ASLA UNUTAMAM..."

Başından geçen bir anıyı da anlatan Sevgi Yalçın, "Bir maçta çocuğun biri fenalaşmıştı. Onu kucağıma alıp hastaneye kadar götürdüm. Onlardan büyük teşekkür aldım. Bunları hiçbir zaman kimseye yansıtmadım. Kariyerimde o olayı asla unutmam" dedi.



Sevgi Yalçın, "Bu meslekte bayan saha komiserlerimizin çoğalmasını çok istiyorum. Çünkü İstanbul'da biz sadece 3 bayan saha komiseriyiz" diyerek sözlerini tamamladı.