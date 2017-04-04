Tudor’la bir ilk!
Galatasaray, teknik direktör Igor Tudor dönemindeki en farklı galibiyetini alırken, ayrıca bir ilke de imza attı. Sarı-kırmızılı takım, Hırvat hoca yönetiminde ilk kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Tudor'la 6. sınavına çıkan Aslan, daha önceki 5 mücadelede 8 gol yemişti.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
Toplam 1
Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
Toplam 12
Yorum
sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
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