 Tudor’la bir ilk! – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Tudor’la bir ilk!

    Tudor’la bir ilk!
    , teknik direktör Igor Tudor dönemindeki en farklı galibiyetini alırken, ayrıca bir ilke de imza attı. Sarı-kırmızılı takım, Hırvat hoca yönetiminde ilk kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Tudor'la 6. sınavına çıkan Aslan, daha önceki 5 mücadelede 8 gol yemişti.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:01
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