TT Arena'da 2 haftada 4 penaltı
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Adanaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Selçuk İnan 4 dakika arayla 2 penaltı golü attı. Cimbom'un, 24. haftada TT Arena'da G.Birliği'nin 3-2 yendiği maçta bu kez konuk ekip 2 dakika arayla penaltı kazanmış, başkent ekibi bu penaltıların 1'inden faydalanamamıştı.
Milli aranın öncesinde Trabzonspor deplasmanından puansız dönen Cimbom, Türk Telekom Arena'daki son maçında Gençlerbirliği'ni Selçuk İnan'ın 90. dakikadaki frikik golüyle 3-2 mağlup etmişti.
Galatasaray, Arena'da üst üste 2. galibiyetini Adanaspor karşısında alırken, sarı kırmızılıların iç sahada oynadığı son 2 maça 4 penaltı damgasını vurdu.
Galatasaray, Podolski, Rodrigues ve Selçuk'un 2 golüyle Adanaspor'u yıkarken gollerin ikisi penaltıdan geldi.
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, 55'te Linnes'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda ve 59'da Adanaspor savunmasının elle müdahalesinde tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. İki penaltıyı da aynı köşeye yollayan kaptan Selçuk İnan kaleci İtandje'yi mağlup etmeyi başardı.
G.BİRLİĞİ 2 DAKİKADA 2 PENALTI KAZANMIŞTI
Ligin 24. haftasındaki maçta Gençlerbirliği Galatasaray karşısında 67 ve 69. dakikalar arasında 2 penaltı kazanmıştı. Başkent ekibinde Serdar Gürler bir penaltıdan faydalanamazken, Selçuk Şahin ikinci penaltıyı gole çevirmişti.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:34
- Ezber bozdu, Aslan uçtu
Toplam 1
Yorum
aslan uçtu derken adanasporla maç yapıldı başka bir takımla değil güçsüz takımlara karşı böyle oynamak zor değildir önemli olan gelecek hafta yapılacak maç.
- Arena Aslanı!
Toplam 14
Yorum
BU ARA GÜLÜYORUZ KENDİSİNİ TÜRKİYENİN EN BÜYÜK KULUBUNU YÖNETTİĞİNİ DÜŞÜNEN BAŞKANIN TAKIMI 9 PUAN GERİDE. DİĞER BÜYÜK 12 PUAN. 3.LÜK 4.LÜK YARIŞI ARALARINDA
- Arena Aslanı!
Toplam 14
Yorum
BİRİ DEMİŞKİ O KULUP BAŞKANININ İSMİNİ VERMEYEYİM TÜRKİYENIN EN BÜYÜK İKİ KLUBU GS VE FENER DEMİŞ. BİRİ BEŞİKTAŞTAN 9 PUAN GERİ DE DİĞERİ 12. 3.LÜK 4.LÜK
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