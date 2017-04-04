 TT Arena'da 2 haftada 4 penaltı – Fotomaç – 04 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    TT Arena'da 2 haftada 4

    TT Arena'da 2 haftada 4 penaltı

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Adanaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da 4 dakika arayla 2 golü attı. Cimbom'un, 24. haftada TT Arena'da G.Birliği'nin 3-2 yendiği maçta bu kez konuk ekip 2 dakika arayla penaltı kazanmış, başkent ekibi bu penaltıların 1'inden faydalanamamıştı.

    Milli aranın öncesinde Trabzonspor deplasmanından puansız dönen Cimbom, Türk Telekom Arena'daki son maçında Gençlerbirliği'ni 'ın 90. dakikadaki frikik golüyle 3-2 mağlup etmişti.

    Galatasaray, Arena'da üst üste 2. galibiyetini Adanaspor karşısında alırken, sarı kırmızılıların iç sahada oynadığı son 2 maça 4 damgasını vurdu.

    Galatasaray, Podolski, Rodrigues ve Selçuk'un 2 golüyle Adanaspor'u yıkarken gollerin ikisi penaltıdan geldi.

    Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, 55'te Linnes'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda ve 59'da Adanaspor savunmasının elle müdahalesinde tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. İki penaltıyı da aynı köşeye yollayan kaptan Selçuk İnan kaleci İtandje'yi mağlup etmeyi başardı.

    G.BİRLİĞİ 2 DAKİKADA 2 PENALTI KAZANMIŞTI
    Ligin 24. haftasındaki maçta Gençlerbirliği Galatasaray karşısında 67 ve 69. dakikalar arasında 2 penaltı kazanmıştı. Başkent ekibinde Serdar Gürler bir penaltıdan faydalanamazken, Selçuk Şahin ikinci penaltıyı gole çevirmişti.

    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TT Arena'da 2 haftada 4 penaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.