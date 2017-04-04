Sağ bek yine Cavanda’nın
Igor Tudor, 2-0 kaybedilen Trabzonspor müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Sneijder'in yerine Josue oynadı, sakat olan Bruma ve Carole'ün yanı sıra Tolga Ciğerci'yi de başlangıç kadrosunda düşünmeyen Hırvat hoca, bu oyuncuların yerine Rodrigues, Ahmet Çalık ve Eren Derdiyok'u sahaya sürdü. Sağ bekte yine Cavanda başlarken, Sabri yedek kaldı.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
Toplam 1
Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
Toplam 12
Yorum
sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
Sağ bek yine Cavanda’nın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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