 Sağ bek yine Cavanda’nın – Fotomaç – 04 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Sağ bek yine ’nın

    Sağ bek yine Cavanda’nın
    , 2-0 kaybedilen Trabzonspor müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Sneijder'in yerine Josue oynadı, sakat olan Bruma ve Carole'ün yanı sıra Tolga Ciğerci'yi de başlangıç kadrosunda düşünmeyen Hırvat hoca, bu oyuncuların yerine Rodrigues, Ahmet Çalık ve Eren Derdiyok'u sahaya sürdü. Sağ bekte yine başlarken, Sabri yedek kaldı.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sağ bek yine Cavanda’nın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.