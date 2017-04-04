Sadece 9 bin 992 kişi
52 bin kişilik TT Arena boş kaldı. Az sayıdaki taraftar takımı önce protesto etti, sonra destekledi.
Galatasaray'ın Adanaspor ile oynadığı karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi düşük oldu. Türk Telekom Arena'daki mücadeleyi izlemeye gelen taraftarların sayısının oldukça az olduğu gözlenirken, maçı sadece 9 bin 992 kişinin izlediği açıklandı. Oyuncuları hem protesto eden hem de destek veren Galatasaraylı futbolseverler, maç öncesi "Adam gibi oynayın sabrımız taşıyor" diye bağırırken, başlangıç düdüğünden itibaren ise coşkuyla tezahürat yaptılar.
4-0'DA BİLE 'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ
Taraftarın tepkisinden yönetim de nasibini aldı. Başkanı istifaya çağıran sarı-kırmızılılar, hem maçın başında hem de skor 4-0'ken bile "Yönetim istifa" ve "Galatasaray halkındır, lisenin değil" şeklinde tempo tuttular.
ADANA'DA DA İSTİFA TEPKİSİ
Renkler farklı olsa da istifa tepkisi Adana tribünlerinde de yaşandı. Takımlarını İstanbul deplasmanında destekleyen az sayıdaki Adanasporlu, ligin dibine demir atılması ve arka arkaya gelen kötü sonuçlar nedeniyle isyan etti. Turuncubeyazlılar da uzun süre "Yönetim istifa" diyerek protestoda bulundular.
4-0'DA BİLE 'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ
Taraftarın tepkisinden yönetim de nasibini aldı. Başkanı istifaya çağıran sarı-kırmızılılar, hem maçın başında hem de skor 4-0'ken bile "Yönetim istifa" ve "Galatasaray halkındır, lisenin değil" şeklinde tempo tuttular.
ADANA'DA DA İSTİFA TEPKİSİ
Renkler farklı olsa da istifa tepkisi Adana tribünlerinde de yaşandı. Takımlarını İstanbul deplasmanında destekleyen az sayıdaki Adanasporlu, ligin dibine demir atılması ve arka arkaya gelen kötü sonuçlar nedeniyle isyan etti. Turuncubeyazlılar da uzun süre "Yönetim istifa" diyerek protestoda bulundular.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
Toplam 1
Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
Toplam 12
Yorum
sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
Sadece 9 bin 992 kişi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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