 Özbek, UEFA Başkanı ile bir araya geldi – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Özbek, UEFA Başkanı ile bir araya geldi

    Özbek, UEFA Başkanı ile bir araya geldi

    Başkanı 'in dün TFF Başkanı ile geldiği Helsinki'de UEFA Başkanı ile bir araya geldiği öğrenildi.

    Başkan Demirören'in de katıldığı görüşmede ve Ceferin'in Finansal Fair-Play konusunda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmemin olumlu geçtiği belirtilirken Dursun Özbek ve Ceferin'in bir kez daha buluşacağı belirtildi.

    Başkan Özbek, görüşmenin ardından İstanbul'a dönmek için Helsinki'den ayrıldı.

    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:19
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