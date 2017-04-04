Özbek, UEFA Başkanı ile bir araya geldi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile geldiği Helsinki'de UEFA Başkanı Aleksender Ceferin ile bir araya geldiği öğrenildi.
Başkan Demirören'in de katıldığı görüşmede Dursun Özbek ve Ceferin'in Finansal Fair-Play konusunda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmemin olumlu geçtiği belirtilirken Dursun Özbek ve Ceferin'in bir kez daha buluşacağı belirtildi.
Başkan Özbek, görüşmenin ardından İstanbul'a dönmek için Helsinki'den ayrıldı.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 18:19
- Talisca'nın sözleşmesindeki o madde
Toplam 5
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ 2 YIL ÖNCE YABANCI SINIRLAMASI AVRUPA BAŞARIYI ENGELLİYOR DİYENLER BUGÜN UEFA BASKISIYLA TAM TERSİNİ SÖYLÜYORLAR HER KEZ HESABINI İYİ YAPSIN
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Toplam 1
Yorum
karakartal çok güzel düşünülmüş. trabzonspor son maçlarda aşırı formda.. beşiktaş zaten formda. ligin en güzel ve en tempolu geçicek maçı olabilir
- Şenol Güneş'ten Ümit Özat'ı kızdıran sözler
Toplam 19
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ ÜMİT ÖZAT YANLIŞ REFERANS KULLANMIŞ EFENDİ BEŞİKTAŞI KAVGANIN İÇİNE ÇEKEMEZLER O BİR KEZ HAKEM DESTEKLİ OLDU BEŞİKTAŞ TÜRK SPORUNUN EFENDİSİ
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