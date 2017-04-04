Özbek, UEFA Başkanı ile bir araya geldi

Başkan Demirören'in de katıldığı görüşmede Dursun Özbek ve Ceferin'in Finansal Fair-Play konusunda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmemin olumlu geçtiği belirtilirken Dursun Özbek ve Ceferin'in bir kez daha buluşacağı belirtildi.



Başkan Özbek, görüşmenin ardından İstanbul'a dönmek için Helsinki'den ayrıldı.



