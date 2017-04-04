Muhteşem siftah
Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı formayla ligdeki ilk golünü dün gece attı. Mermi gibi vurup topu 90’a takan genç yıldız, tribünleri ayağa kaldırdı!
BUGÜN BİZİM MAÇIMIZDI
Rodrigues, maçtan sonra yaptığı açıklamada, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtirken, "Yukarıdan kopmamamız gerekiyordu. Bu bilinçle oynadık. Bugün bizim maçımızdı ve herkes bunu hissediyordu. İlk dakikadan itibaren sahaya enerjimizi verdik, yüzde yüzle oynadık ve farklı kazandık. Gol attığım ve faydalı olduğum için ise ayrıca sevinçliyim" ifadelerini kullandı.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:03
- Ezber bozdu, Aslan uçtu
Toplam 1
Yorum
aslan uçtu derken adanasporla maç yapıldı başka bir takımla değil güçsüz takımlara karşı böyle oynamak zor değildir önemli olan gelecek hafta yapılacak maç.
- Arena Aslanı!
Toplam 14
Yorum
BU ARA GÜLÜYORUZ KENDİSİNİ TÜRKİYENİN EN BÜYÜK KULUBUNU YÖNETTİĞİNİ DÜŞÜNEN BAŞKANIN TAKIMI 9 PUAN GERİDE. DİĞER BÜYÜK 12 PUAN. 3.LÜK 4.LÜK YARIŞI ARALARINDA
- Arena Aslanı!
Toplam 14
Yorum
BİRİ DEMİŞKİ O KULUP BAŞKANININ İSMİNİ VERMEYEYİM TÜRKİYENIN EN BÜYÜK İKİ KLUBU GS VE FENER DEMİŞ. BİRİ BEŞİKTAŞTAN 9 PUAN GERİ DE DİĞERİ 12. 3.LÜK 4.LÜK
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