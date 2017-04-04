 Muhteşem siftah – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Muhteşem siftah

    Muhteşem siftah

    , sarı-kırmızılı formayla ligdeki ilk golünü dün gece attı. Mermi gibi vurup topu 90’a takan genç yıldız, tribünleri ayağa kaldırdı!

    , önünde futbol şov yapıp 4 golle kazanırken, uzun süre unutulmayacak muhteşem bir gol attı. 47. dakikada sahneye çıkan genç yıldızı, Eren Derdiyok'un pasında ceza sahası önünde topla buluştu, hızla içeri girip meşin yuvarlağı mermi gibi bir şutla 90'a gönderdi. Bu muhteşem vuruş karşısında çaresiz kalan İtandje, topu sadece ağlarda görebildi. Daha önce kupada Galatasaray'ın 6-2 kazandığı 24 Erzincanspor maçında fileleri sarsan Rodrigues, dün gece attığı golle ligde de siftah yapmış oldu.

    BUGÜN BİZİM MAÇIMIZDI
    Rodrigues, maçtan sonra yaptığı açıklamada, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtirken, "Yukarıdan kopmamamız gerekiyordu. Bu bilinçle oynadık. Bugün bizim maçımızdı ve herkes bunu hissediyordu. İlk dakikadan itibaren sahaya enerjimizi verdik, yüzde yüzle oynadık ve farklı kazandık. Gol attığım ve faydalı olduğum için ise ayrıca sevinçliyim" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:03
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