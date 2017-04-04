''Matematikle ilgilenmem''

Tudor, şampiyonluk sorusunu böyle yanıtladı. “Diğer takımlarla, matematik hesaplarıyla kendimizi yormuyoruz. Benim takıma aşıladığım, bir sonraki maç. Bu maçta gördüklerim beni mutlu etti”

G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor, Adanaspor karşısında aldıkları farklı galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Tudor, kendisine yöneltilen "Dursun Özbek 'Şampiyonluk şansımız var' diyor, siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Sürekli şampiyonluk, Devler Ligi soruluyor. G.Saray'ın her zaman kazanması gerekiyor. Odaklanmamız gereken bir sonraki maç, benim takıma aşıladığım da bu. Şimdi Başakşehir maçı var, o maça odaklanıp en iyi maçı çıkarmak için uğraşacağız. Diğer takımlarla, matematik hesaplarıyla kendimizi yormuyoruz. Taraftarlar beni duyuyor, hoca olarak fikrimi söyledim."



Bu maçta gördüklerinin kendisini mutlu ettiğini belirten Hırvat teknik direktör, "Takımın hırsı ve ruhu beni mutlu etti. Taktiksel anlamda da olumlu şeyler gördüm. Üzerine gitmemiz gereken, geliştirmemiz gereken şeyler var. Her zaman dengeden yanayım. Ne fazla gol atmak, ne de çok gol yemek. Dengeli olmalıyız. Linnes iyi oynadı, bunu konuşmuştuk. Ahmet Çalık en iyi oyununu oynadı. Bütün takımı tebrik ediyorum" dedi.