''Matematikle ilgilenmem''
Tudor, şampiyonluk sorusunu böyle yanıtladı. “Diğer takımlarla, matematik hesaplarıyla kendimizi yormuyoruz. Benim takıma aşıladığım, bir sonraki maç. Bu maçta gördüklerim beni mutlu etti”
G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor, Adanaspor karşısında aldıkları farklı galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Tudor, kendisine yöneltilen "Dursun Özbek 'Şampiyonluk şansımız var' diyor, siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Sürekli şampiyonluk, Devler Ligi soruluyor. G.Saray'ın her zaman kazanması gerekiyor. Odaklanmamız gereken bir sonraki maç, benim takıma aşıladığım da bu. Şimdi Başakşehir maçı var, o maça odaklanıp en iyi maçı çıkarmak için uğraşacağız. Diğer takımlarla, matematik hesaplarıyla kendimizi yormuyoruz. Taraftarlar beni duyuyor, hoca olarak fikrimi söyledim."
Bu maçta gördüklerinin kendisini mutlu ettiğini belirten Hırvat teknik direktör, "Takımın hırsı ve ruhu beni mutlu etti. Taktiksel anlamda da olumlu şeyler gördüm. Üzerine gitmemiz gereken, geliştirmemiz gereken şeyler var. Her zaman dengeden yanayım. Ne fazla gol atmak, ne de çok gol yemek. Dengeli olmalıyız. Linnes iyi oynadı, bunu konuşmuştuk. Ahmet Çalık en iyi oyununu oynadı. Bütün takımı tebrik ediyorum" dedi.
Bu maçta gördüklerinin kendisini mutlu ettiğini belirten Hırvat teknik direktör, "Takımın hırsı ve ruhu beni mutlu etti. Taktiksel anlamda da olumlu şeyler gördüm. Üzerine gitmemiz gereken, geliştirmemiz gereken şeyler var. Her zaman dengeden yanayım. Ne fazla gol atmak, ne de çok gol yemek. Dengeli olmalıyız. Linnes iyi oynadı, bunu konuşmuştuk. Ahmet Çalık en iyi oyununu oynadı. Bütün takımı tebrik ediyorum" dedi.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
Toplam 1
Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
Toplam 12
Yorum
sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
''Matematikle ilgilenmem'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.