 Martin Linnes şov – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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HEPSİ
    04 Nisan 2017, Salı
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    şov

    Martin Linnes şov
    Adanaspor karşısında sol bekte görev yapan , taraftarı mest etti. Özellikle ikili mücadelelerde başarısıyla dikkatleri çeken Norveçli, 54. dakikada da bir penaltı kazandırdı. Linnes, Adana maçında bilhassa 70 dakikalık bölümde 7 ikili mücadele kazanarak bu alanda hem kendi takımının, hem de maçın en başarılı futbolcusu oldu.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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