Martin Linnes şov
Adanaspor karşısında sol bekte görev yapan Martin Linnes, taraftarı mest etti. Özellikle ikili mücadelelerde başarısıyla dikkatleri çeken Norveçli, 54. dakikada da bir penaltı kazandırdı. Linnes, Adana maçında bilhassa 70 dakikalık bölümde 7 ikili mücadele kazanarak bu alanda hem kendi takımının, hem de maçın en başarılı futbolcusu oldu.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
Toplam 1
Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
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sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
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