 Kiralık Aslan Hollanda'yı salladı! – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Kiralık Aslan Hollanda'yı salladı!

    Kiralık Aslan Hollanda'yı salladı!

    'da beklentilerin altında kalan kiralık olarak forma giydiği Hollanda 2. Ligi'nde formasıyla son 3 maçta 4 gole imza attı.

    'ın sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı , devre arasında Hollanda 2. Ligi ekibi 'a kiralandı.

    Hollanda ekibinde adeta küllerinden yeniden doğan Emrah Başsan Fortuna Sittard Formasıyla Hollanda 2. Ligi'nde 8 maçta 4 gol 2 asiste ulaştı.

    Bonservisi halen Galatasaray'da olan genç futbolcu sezon bu sezon özellikle attığı frikik golleriyle Hollanda'da adından söz ettirdi.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:20
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