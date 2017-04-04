 Hayat sİGORtası – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Hayat sİGORtası

    Hayat sİGORtası

    Igor Tudor’la yeniden hayat bulan , ’u muhteşem bir futbolla 4-0 yenerek, lig ikincisi M. Başakşehir’le arasındaki puan farkını 4’e indirdi. Türk Telekom Arena’da futbol resitali sunan Cimbom’a farklı galibiyeti getiren golleri Podolski, Rodrigues ve penaltılardan (2) attı. Kaptan Selçuk İnan, 2 golün yanında 1 asist ile maça damga vuran isimdi.

    Milli ara öncesi Trabzonspor'a yenilerek büyük bir moral bozukluğu yaşayan Galatasaray, Adanaspor'a patladı: 4-0. Maça hızlı başlayan Cimbom, Lukas Podolski'nin Selçuk'un ortasını kafa ile ağlara göndermesiyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarı Rodrigues'in tavana çaktığı golle başlarken ardından kaptan Selçuk yeniden sahne aldı.

    56'da kazanılan penaltıyı usta bir vuruşla soldan ağlara bırakarak İtandje'yi tuş eden tecrübeli oyuncu, 3 dakika sonra kazanılan penaltı atışında bir kez daha topun başına geçti. Son derece soğukkanlı bir şekilde çok rahat bir vuruş yapıp skoru ilan etti: 4-0. Bu galibiyetle Başakşehir'le arasındaki farkı 4'e düşüren Galatasaray, bu hafta deplasmanda karşılaşacağı rakibini mağlup etmeyi başarırsa Şampiyonlar Ligi için oldukça umutlanacak.

    SELÇUK'UN GURUR TABLOSU
    -Bu sezon attığı gollerin 5'ini duran toptan (4 penaltı, 1 frikik) kaydetti.
    -Kaptan bu sezon 6. lig golünü 'a attı.
    -'ın Süper Lig'de attığı son 8 golün 6'sına direkt katkıda bulundu (4 gol, 2 asist).
    -Son iki sezonda attığı 17 lig golünün 10'u penaltıdan, 3'ü de frikikten geldi.
    -Selçuk İnan, Galatasaray formasıyla 242 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 55 gol, 57 asist yapmayı başardı

    GELENEK SÜRÜYOR
    G.Saray, Adanaspor ile oynadığı son 15 lig maçında hiç yenilgiyle tanışmazken 10 galibiyet, 5 beraberlik aldı. En son 1989-90 sezonunda Adanaspor'a deplasmanda 1-0 kaybeden Galatasaray, toplamda oynanan 43 maçın 22'sini kazandı.




    Savaş ÇORLU
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:17
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