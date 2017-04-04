Hayat sİGORtası
Igor Tudor’la yeniden hayat bulan Galatasaray, Adanaspor’u muhteşem bir futbolla 4-0 yenerek, lig ikincisi M. Başakşehir’le arasındaki puan farkını 4’e indirdi. Türk Telekom Arena’da futbol resitali sunan Cimbom’a farklı galibiyeti getiren golleri Podolski, Rodrigues ve penaltılardan Selçuk İnan (2) attı. Kaptan Selçuk İnan, 2 golün yanında 1 asist ile maça damga vuran isimdi.
56'da kazanılan penaltıyı usta bir vuruşla soldan ağlara bırakarak İtandje'yi tuş eden tecrübeli oyuncu, 3 dakika sonra kazanılan penaltı atışında bir kez daha topun başına geçti. Son derece soğukkanlı bir şekilde çok rahat bir vuruş yapıp skoru ilan etti: 4-0. Bu galibiyetle Başakşehir'le arasındaki farkı 4'e düşüren Galatasaray, bu hafta deplasmanda karşılaşacağı rakibini mağlup etmeyi başarırsa Şampiyonlar Ligi için oldukça umutlanacak.
SELÇUK'UN GURUR TABLOSU
-Bu sezon attığı gollerin 5'ini duran toptan (4 penaltı, 1 frikik) kaydetti.
-Kaptan Selçuk İnan bu sezon 6. lig golünü Adanaspor'a attı.
-Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 8 golün 6'sına direkt katkıda bulundu (4 gol, 2 asist).
-Son iki sezonda attığı 17 lig golünün 10'u penaltıdan, 3'ü de frikikten geldi.
-Selçuk İnan, Galatasaray formasıyla 242 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 55 gol, 57 asist yapmayı başardı
GELENEK SÜRÜYOR
G.Saray, Adanaspor ile oynadığı son 15 lig maçında hiç yenilgiyle tanışmazken 10 galibiyet, 5 beraberlik aldı. En son 1989-90 sezonunda Adanaspor'a deplasmanda 1-0 kaybeden Galatasaray, toplamda oynanan 43 maçın 22'sini kazandı.
Savaş ÇORLU
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:17
- Ezber bozdu, Aslan uçtu
Toplam 1
Yorum
aslan uçtu derken adanasporla maç yapıldı başka bir takımla değil güçsüz takımlara karşı böyle oynamak zor değildir önemli olan gelecek hafta yapılacak maç.
- Arena Aslanı!
Toplam 14
Yorum
BU ARA GÜLÜYORUZ KENDİSİNİ TÜRKİYENİN EN BÜYÜK KULUBUNU YÖNETTİĞİNİ DÜŞÜNEN BAŞKANIN TAKIMI 9 PUAN GERİDE. DİĞER BÜYÜK 12 PUAN. 3.LÜK 4.LÜK YARIŞI ARALARINDA
- Arena Aslanı!
Toplam 14
Yorum
BİRİ DEMİŞKİ O KULUP BAŞKANININ İSMİNİ VERMEYEYİM TÜRKİYENIN EN BÜYÜK İKİ KLUBU GS VE FENER DEMİŞ. BİRİ BEŞİKTAŞTAN 9 PUAN GERİ DE DİĞERİ 12. 3.LÜK 4.LÜK
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