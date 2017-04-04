 ''G.Saraylılığımı kimse alamaz'' – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    ''G.Saraylılığımı kimse alamaz''

    ''G.Saraylılığımı kimse alamaz''

    Eski milli futbolcu , Aksaray'da 'EVET' çadırını ziyaret etti.

    Burada futbolseverlerle buluşan Çolak, 16 Nisan referandumunda evet için destek istedi. Daha önce "Galatasaraylılığımı askıya aldım" paylaşımı yapmasının sebebini açıkladı. , "Galatasaraylılığım askıdaydı ama askıdan aldık. Neden aldık? Çünkü vatan haini Hakan Şükür'ü ihraç etmemişlerdi. Şimdi ihraç edildi, bizim G.Saraylılığımızı kimse tartışamaz, kimse inkar edemez. Bu halkın sevgisi neden? Birincisi duruşumuzdan, ikincisi G.Saray'da yaptığımız efsane maçlardan dolayı. En büyük Türkiye, en büyük devlet. O yüzden biz askıdan aldık şu anda faal olarak Galatasaraylıyız ve bunu da bizden kimse alamaz" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
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