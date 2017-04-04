 Gol bekçileri – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Gol bekçileri

    Gol bekçileri

    İlk görevleri kaleyi savunmak olan stoperler ve , bu kez Poldolski’nin golüne bekçilik yaptılar!

    savunmasının ortasında yer alan Semih Kaya ve Ahmet Çalık'ın ilk golde bulundukları yer dikkat çekti. Podolski topu İtandje'ın üzerinden aşırdığı sırada Adanasporlu file bekçisi topu eliyle yakalamaya çalıştı ancak tutamadı tam bu sırada Semih ve Ahmet çizgide hazır bekliyordu. İki savunmacı sanki golü koklamışçasına topun kaleye girmesini garantileyecek şekilde pozisyon aldı. İlk görevleri kaleyi savunmak olan stoperler, bu kez atılan gole bekçilik yaptılar.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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