Gol bekçileri

savunmasının ortasında yer alanın ilk golde bulundukları yer dikkat çekti.topu İtandje'ın üzerinden aşırdığı sıradafile bekçisi topu eliyle yakalamaya çalıştı ancak tutamadı tam bu sırada Semih ve Ahmet çizgide hazır bekliyordu. İki savunmacı sanki golütopun kaleye girmesini garantileyecek şekilde pozisyon aldı. İlk görevleri kaleyi savunmak olan stoperler, bu kez atılan