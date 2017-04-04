Gol bekçileri
İlk görevleri kaleyi savunmak olan stoperler Ahmet Çalık ve Semih Kaya, bu kez Poldolski’nin golüne bekçilik yaptılar!
Galatasaray savunmasının ortasında yer alan Semih Kaya ve Ahmet Çalık'ın ilk golde bulundukları yer dikkat çekti. Podolski topu İtandje'ın üzerinden aşırdığı sırada Adanasporlu file bekçisi topu eliyle yakalamaya çalıştı ancak tutamadı tam bu sırada Semih ve Ahmet çizgide hazır bekliyordu. İki savunmacı sanki golü koklamışçasına topun kaleye girmesini garantileyecek şekilde pozisyon aldı. İlk görevleri kaleyi savunmak olan stoperler, bu kez atılan gole bekçilik yaptılar.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
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