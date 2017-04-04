F.Bahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor
Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın biletleri yarın satışa sunulacak.
Biletlerin genel satışının ise 7 Nisan Cuma günü yapılacağı kaydedildi.
Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1 ve 2: 500 lira
Kategori 3: 400 lira
Kategori 4: 350 lira
Kategori 5: 275 lira
Kategori 6: 200 lira
Kategori 7: 150 lira
Kategori 8: 125 lira
Kategori 9: 100 lira
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 12:34
- Sen iyi bir çocuksun
Toplam 5
Yorum
Fener e kumpas devam Sende kapasite yok yeteneklerin bu kadar geçen sene fetöcüler seni kullandı zaten neymiş nani den 1 değil 2 değil 10 gömlek üstünmüş
- Gol bekçileri
Toplam 2
Yorum
destek semih dün kusursuz oynadı ahmet tek tük hata yaptı ama olur zamanla kaç kez yanyana oynadılar el insaf
- Ezber bozdu, Aslan uçtu
Toplam 12
Yorum
verilir gs ya.bu oyunu bile oynatmazlar gs ya ADANA MAÇI GS İÇİN ÖLÇÜ OLMAZ. TUDOR HOCA ÖYLE DÜŞÜNÜYORSA YANILIR.O PENALTILAR FB VE BAŞAK ŞEHİR MAÇLARIN DA YÜZDE İKİ YÜZ OLSA BİLE ZOR VE
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