 F.Bahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    F.Bahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor

    F.Bahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor

    Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

    Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Telekom Arena'da 23 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maçın biletlerinin, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için yarın satışa sunulacağı bildirildi.

    Biletlerin genel satışının ise 7 Nisan Cuma günü yapılacağı kaydedildi.

    Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

    Kategori 1 ve 2: 500 lira

    Kategori 3: 400 lira

    Kategori 4: 350 lira

    Kategori 5: 275 lira

    Kategori 6: 200 lira

    Kategori 7: 150 lira

    Kategori 8: 125 lira

    Kategori 9: 100 lira

    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:34
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