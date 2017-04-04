Ezber bozdu, Aslan uçtu
4-4-2’ye geçiş yapan G.Saray, TT Arena’da gol patlaması yaptı! Wesley Sneijder, yeni sistemde kendini bir anda kulübede buldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Adanaspor maçında takımını farklı bir formatla sahaya sürdü. Göreve geldiği günden itibaren çıkılan maçlarda 3-5- 1-1 sisteminde ısrarcı olan Hırvat çalıştırıcı, Adanaspor karşısında 4-4-2'ye döndü. Tudor, savunmada Cavanda, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Linnes, orta sahada Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Josue, Rodrigues ve forvette ise Lukas Podolski ve Eren Derdiyok'u görevlendirdi.
JOSUE'Yİ TERCİH ETTİ
Bu yeni diziliş, Aslan'ı deyim yerindeyse uçurdu! 58 dakikada 4 gol birden sığdıran Cimbom, kritik mücadeleyi zorlanmadan rahatça kazandı. İgor Tudor, 4-4-2'yle ilk denemesinde Wesley Sneijder'i kesip, Josue ile maça başladı. Genç çalıştırıcı, maç 4-0 olunca defanstan Semih'i çıkardı, Sneijder'i oyuna sürdü.
SİSTEME KURBAN GİTTİ
Son oynanan Trabzonspor maçında ilk 11'de sahaya çıkıp 61 dakika sahada kalan Wesley Sneijder, dün yedek soyundu; 68'de ise Semih'in yerine oyuna dahil oldu. Sneijder girince Galatasaray'da görev tanımlamalarında değişiklikler oldu. De Jong da bundan önceki Trabzonspor maçında olduğu gibi Adanaspor karşılaşmasında da yine kulübede başlarken, 78'de Yasin'le yer değiştirdi.
JOSUE'Yİ TERCİH ETTİ
Bu yeni diziliş, Aslan'ı deyim yerindeyse uçurdu! 58 dakikada 4 gol birden sığdıran Cimbom, kritik mücadeleyi zorlanmadan rahatça kazandı. İgor Tudor, 4-4-2'yle ilk denemesinde Wesley Sneijder'i kesip, Josue ile maça başladı. Genç çalıştırıcı, maç 4-0 olunca defanstan Semih'i çıkardı, Sneijder'i oyuna sürdü.
SİSTEME KURBAN GİTTİ
Son oynanan Trabzonspor maçında ilk 11'de sahaya çıkıp 61 dakika sahada kalan Wesley Sneijder, dün yedek soyundu; 68'de ise Semih'in yerine oyuna dahil oldu. Sneijder girince Galatasaray'da görev tanımlamalarında değişiklikler oldu. De Jong da bundan önceki Trabzonspor maçında olduğu gibi Adanaspor karşılaşmasında da yine kulübede başlarken, 78'de Yasin'le yer değiştirdi.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
Toplam 1
Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
Toplam 12
Yorum
sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
Ezber bozdu, Aslan uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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