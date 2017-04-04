 Ezber bozdu, Aslan uçtu – Fotomaç – 04 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Ezber bozdu, Aslan uçtu

    Ezber bozdu, Aslan uçtu

    4-4-2’ye geçiş yapan G.Saray, TT Arena’da gol patlaması yaptı! Wesley Sneijder, yeni sistemde kendini bir anda kulübede buldu.

    Teknik Direktörü Igor Tudor, Adanaspor maçında takımını farklı bir formatla sahaya sürdü. Göreve geldiği günden itibaren çıkılan maçlarda 3-5- 1-1 sisteminde ısrarcı olan Hırvat çalıştırıcı, Adanaspor karşısında 4-4-2'ye döndü. Tudor, savunmada Cavanda, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Linnes, orta sahada Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Josue, Rodrigues ve forvette ise Lukas Podolski ve Eren Derdiyok'u görevlendirdi.

    JOSUE'Yİ TERCİH ETTİ
    Bu yeni diziliş, Aslan'ı deyim yerindeyse uçurdu! 58 dakikada 4 gol birden sığdıran Cimbom, kritik mücadeleyi zorlanmadan rahatça kazandı. İgor Tudor, 4-4-2'yle ilk denemesinde Wesley Sneijder'i kesip, Josue ile maça başladı. Genç çalıştırıcı, maç 4-0 olunca defanstan Semih'i çıkardı, Sneijder'i oyuna sürdü.

    SİSTEME KURBAN GİTTİ
    Son oynanan Trabzonspor maçında ilk 11'de sahaya çıkıp 61 dakika sahada kalan Wesley Sneijder, dün yedek soyundu; 68'de ise Semih'in yerine oyuna dahil oldu. Sneijder girince Galatasaray'da görev tanımlamalarında değişiklikler oldu. De Jong da bundan önceki Trabzonspor maçında olduğu gibi Adanaspor karşılaşmasında da yine kulübede başlarken, 78'de Yasin'le yer değiştirdi.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ezber bozdu, Aslan uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.