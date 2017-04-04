Ergün: Hedefsiz kalmayız

G.Saray Futbol Direktörü Cenk Ergün, kalan tüm maçları kazanmak amacında olduklarını belirterek şöyle konuştu: Rakiplerin puan kaybıyla üst sıralara tırmanmayı umalım. Burası G.Saray, amacımız belli. Asla hedefsiz kalamayız. Şu an iyi bir uyum var. Sneijder ile ilgili verilmiş bir karar yok. Stoper için (Pepe cevabı) çalışmamız var. Sözleşmesi biten arkadaşımız var. G.Saray'a yakışacak isim olacak.