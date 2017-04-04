Ergün: Hedefsiz kalmayız
G.Saray Futbol Direktörü Cenk Ergün, kalan tüm maçları kazanmak amacında olduklarını belirterek şöyle konuştu: Rakiplerin puan kaybıyla üst sıralara tırmanmayı umalım. Burası G.Saray, amacımız belli. Asla hedefsiz kalamayız. Şu an iyi bir uyum var. Sneijder ile ilgili verilmiş bir karar yok. Stoper için (Pepe cevabı) çalışmamız var. Sözleşmesi biten arkadaşımız var. G.Saray'a yakışacak isim olacak.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
Toplam 1
Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
Toplam 12
Yorum
sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
Ergün: Hedefsiz kalmayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.